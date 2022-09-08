حالاً || مَعرفة نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا “الدور الثاني” الحصول على النتيجة بالرقم الامتحاني، يمكن معرفة نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الثالث متوسط لعام 2022 الدور الثاني ويتساءل الطلاب عن رابط الاستعلام الإلكتروني إلى معرفة استخراج النتائج الخاصة للثالث متوسط في محافظة القادسية ومحافظة صلاح الدين والسلمانية وسط النجف في بغداد محافظة كركوك محافظة الأنبار بغداد وبابل وبغداد والبصرة وذي قار ودعي لي محافظة دهوك وأربيل وكربلاء ونيوني.

نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022

أعلنت التربية والتعليم عن الرابط الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 طالب التعرف على نتائج الثالث متوسط ومن الجديد للذكر أن الطلاب هدي قدموا الاختبارات وتم الانتهاء من قبل اللجان التصحيح وأتمت عملية الفرز تم الإعلان بشكل رسمي في كافة المحافظات العراقية عن نتائج الثالث متوسطا 2022.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسطا 2022 من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراق

اختيار نتائج الثالث متوسط الدور الثاني.

يجب على الطالب كتابه رقم الجلوس وتحديد المحافظة التي يدرس بها.

النقر على زر الاستعلام وعرض النتيجة.

موعد نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثاني

أعلنت وزاره التربية والتعليم عن بداية عرض نتائج الثالث متوسط في الخامس والعشرين من شهر أغسطس حتى 31 من ويمكن الطلاب في الدخول عبر موقع نتائج الصف الثالث متوسط وهذا الرابط معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية ويمكن إلى الطالب الدخول عبر موقع نتائجنا وسوف يجد كافة السامي المحافظات التي أعلنت النتائج في العراق.

بعد ان أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية موعد نتائج الثالث متوسط يرتقب الطلاب تحميل كافة المواد الدراسية بصيغة pdf حيث يمكن إليهم الدخول عبر الموقع الإلكتروني وتحميل نتيجة الثالث المتوسط الدور الثاني ،حيث أكدت وزارة التربية والتعليم ان الاختبارات تمت على أكمل ونتائج التصحيح جاءت بنسب نجاح اعلى من معدل السنوات السابقة وتمت عمليات التصحيح على مراحل وكانت آخر مرحله فرز الدرجات النهائيه وعرضها عبر الموقع الرسمي التابعة إلى وزارة التربية والتعليم العراقية