حالا أسرع خطوات تحميل GTA 5 على هاتف Android عبر Steam وكيفِيْة تنزيل GTA 5 على PlayStation 4،تعتبر لعبة GTA 5 واحدة من اشهر وابرز الألعاب قوة وانتشارا في العالم عندما يختص اللعب على مستوى العالم المفتوح ويكون اللعب داخل حكاية محبوكة بقوة و لا تزال GTA 5 في صدراة الالعاب والمخططات من حيث كونها الأكثر تقنية وتنوع وأيضًا واحدة من الألعاب الفريدة من نوعها.

خطوات تنزيل GTA 5 على هاتف Android الخاص بك عبر Steam

يعد Valve’s Steam أحد أكبر متاجر ألعاب الكَمْبيوتر. إذا كنت قد بدأت للتو، من أجل تنزيل GTA 5 من Steam، فستحتاج أولاً إلى إعداد حساب Steam مجاني.

لإعداد حساب Steam، ما عليك سوى الوصول إلى موقع Steam store الإلكتروني على جهاز الكَمْبيوتر الخاص بك من خلال متصفح مدعوم، وانتقل إلى قائمة تسجيل الدخول فِيْ أعلى اليمين، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل حسابك. توفِيْر عنوان بريد إلكتروني لم يتم ربطه سابقًا بحساب Steam. سيُطلب منك أيضًا اختيار Avatar و Gamertag لحساب Steam الخاص بك، وستكون Gamertag هِيْ معرف Steam الخاص بك لتنزيل GTA 5.

كيفِيْة تنزيل GTA 5 على PlayStation 4

انت تستطيع ايضا تنزيل Grand Theft Auto V على وحدة تحكَمْ PlayStation 4 الخاصة بك، كل ما عليك فعله هُو اتباع الخطوات التالية

أولاً، تحتاج إلى الانتقال إلى موقع PlayStation على الويب والتسجيل أو تسجيل الدخول بتفاصيلك. ثم ابحث عن لعبة GTA 5 فِيْ مربع البحث المخصص، وانقر فوق عنوان اللعبة وقم بتنزيلها. بمجرد الانتهاء، توجه إلى وحدة التحكَمْ الخاصة بك ثم انتقل إلى “My PlayStation”. حدد مكتبة الألعاب وانتقل إلى قسم المشتريات للعثور على GTA. الآن، ما عليك سوى النقر لتنزيل اللعبة على وحدة تحكَمْ PS4 الخاصة بك.

تنزيل لعبة جاتا 5 أو سارق المركبات أو جي تي أبه كما يطلق عليها مجموعة كبيرة من الناس هو مطلب مجموعة كبيرة من المعجبين بهذا النوع من الالعاب حول العالم حيث يوجد لها خصائص كبيرة ولها مجموعة كبيرة من الإصدارات وتعتبر هذه اللعبة بشعبيتها فريدة من نوعها والتي تتفوق على أي لعبة في العالم.