“حالا” رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول موقع نتائجنا عبر وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج المرحلة المتوسطة الثالثة 2022 الدور الاول موقع نتائجنا حول كيفية استخلاص نتائج المتوسط ​​الثالث وان وزارة التربية العراقية حريصة على تنفيذ كافة الاحتياطات المتعلقة إلى الامتحانات ، حيث بدأت الجولة الأولى لتصحيح الامتحانات للطلاب ومن خلال مقالتنا سنتعرف على نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 ، الجولة الأولى ، موقع نتائجنا

النتائج المتوسطة الثالثة 2022

اذ اعلنت وزارة التربية العراقية ان النتائج ستعلن في جميع المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة القادمة وان عمليات التصحيح لامتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط ​​العراقيين قد اكتملت وستكون كذلك. أُعلن رسمياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ، حيث تعتبر درجات الصف الثالث من أهم الصفوف بالنسبة لعدد كبير من الطلاب في العراق ، بهدف التعرف على تقييم الطلاب ونقلهم إلى مرحلة جديدة.

نتائج المتوسط ​​الثالث العراق 2022

في غضون أيام قليلة بدأت التصحيحات الاختبارية بشكل عام في جميع أنحاء العراق بحسب ما أعلنته الوزارة وأكدت أنه من المقرر استكمال التصحيحات الاختبارية ومراقبة تحصيل الطلاب ، وسيتم نشر النتائج. على موقع النتائج لدينا. تقدم الطلاب لامتحاناتهم في 11 كانون الأول من العام الماضي أعلنت وزارة التربية والتعليم تسهيل الوصول إلى نتائج الطلاب إلكترونياً من أجل توفير الوقت والجهد لكل من الطلاب وأولياء الأمور بشكل عام في المحافظات العراقية وتقديم النتائج إلكترونياً ، نظراً للرغبة للحفاظ على الطلاب من خلال الإجراءات الوقائية الصارمة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم العراقية لتحسين صحة الطلاب والمعلمين.

خطوات الحصول على نتائج الجولة الأولى الوسيطة الثالثة 2022

تسجيل الدخول إلى الموقع وزارة التربية العراقية .

. يمكننا أيضًا الوصول إلى موقع النتائج المخصص لنتائج الطلاب.

تم اختيار ايقونة الاستفسار عن نتائج الوسيط الثالث في العراق الجولة الاولى.

ثم يتم إدخال رقم امتحان الطالب مباشرة.

انقر على أيقونة الحصول على النتيجة.

ستظهر النتيجة أمامنا وتتأكد من صحة البيانات.

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير موقع الكتروني للتحقق من نتائج الثانوية العامة من أجل تسهيل وصول الطلاب إلى درجاتهم ، ومنع الازدحام ، وعدم تعريض الطلاب لخطر الإصابة بفيروس كورونا الذي ينتشر في جميع دول العالم. المنطقة ، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد نتائج الطلاب في جميع المدارس في جميع البلدان والمحافظات المختلفة ، حيث يمكن لجميع الطلاب والطالبات الوصول إلى هذه النتائج في المنزل بطريقة سهلة ومبسطة من خلال الذهاب إلى العراقية. موقع وزارة التربية والتعليم وتسجيل اسم الطالب أو الرقم المطلوب للحصول على هذه النتائج دون بذل أي وقت وجهد من قبل الطلاب.