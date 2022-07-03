حالة الطقس اليوم بالمشاعر المقدسة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة.

توقعات الطقس في# مواقع مقدسةهذا اليوم#الأحد 3/7/2022

# أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/fyGDu40Hde

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 3 يوليو 2022

درجات الحرارة في الأماكن المقدسة

وقال المركز الوطني للأرصاد، في فيديو بثه، إن درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة، ودرجة الحرارة القصوى في منى 42 درجة والصغرى 32 درجة.

درجة الحرارة العظمى في عرفات 43 درجة والصغرى 30 درجة ومزدلفة 43 درجة والصغرى 30 درجة.

توقعات الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والغبار في الحد من مدى الرؤية الأفقية فوق المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، وكذلك مثل منطقة نجران التي تمتد إلى الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، حتى الغياب شبه التام للرؤية الأفقية لأجزاء من تلك المناطق.

كما تكون السماء ملبدة بالغيوم جزئيا مع احتمالية حدوث زخات رعدية بعد الظهر فوق منطقتي عسير وجازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.