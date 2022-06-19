حالة الطقس غدا الاثنين.. حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كتب : حسين حمدان

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا، حيث من المتوقع أن يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس

بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

و تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط الرياح

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وفيما يلي نعرض بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة 34 22

الإسكندرية 29 22

وادي النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 22

بلطيم 29 22

مطروح 28 21

السلوم 30 21

سيوة 35 20

بورسعيد 29 22

دمياط 29 22

الزقازيق 34 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 22

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 32 24

نخل 34 21

نويبع 36 25

طابا 34 24

كاترين 33 18

الطور 36 25

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 36 27

مرسى علم 37 26

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 34 21

أسيوط 35 22

سوهاج 38 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 27.