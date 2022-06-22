حالة الطقس غدا الخميس.. معتدل ليلا على كافة الأنحاء

كتب : حسين حمدان

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا، حيث من المتوقع أن يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس

بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة البحر المتوسط

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة، والرياح شمالية غربية، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1، 5: 1 أمتار.

حالة البحر الأحمر

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1، 75: 1 أمتار، والرياح شمالية غربية.

نشاط الرياح

وتنشط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، وفيما يلي بيان ب درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجات الحرارة

– القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

– الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة.

– مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.

– سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

– قنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

– أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.