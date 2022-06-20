حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر.. حار نهارا معتدل خلال فترة الليل

كتب : حسين حمدان

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا، حيث من المتوقع أن يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس

بينما يكون الطقس معتدل خلال فترة الليل على كافة الأنحاء، مع نشاط الرياح أحيانا على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن يبدء فصل الصيف غدا وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يعتبر أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية.

حيث تتأثر فيه البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا نسبة الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

شبورة مائية

وتسود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة

وفيما يلي نعرض بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا:

– القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة.

– الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة.

– مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة.

– سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

– قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

– أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.