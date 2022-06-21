حالة الطقس غدًا.. القاهرة الكبرى تتأثر بالانقلاب الصيفي

كتب : منة خالد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 22 يونيو، ثاني أيام فصل الصيف فلكيا، أن تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا على كل الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

يعتبر اليوم الثلاثاء 21 يونيو هو موعد الانقلاب الصيفي، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل، مُعلنًا عن أول يوم فى فصل الصيف الذي سوف يستمر لمدة ثلاث أشهر.

حالة الطقس غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا من الأربعاء 22 يونيو 2022 إلى الإثنين 27 يونيو 2022، حدوث طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

خريطة الطقس غدا ولمدة أسبوع

ونرصد خريطة طقس الأسبوع كاملة، ضمن خدماتنا الإخبارية اليومية التي تهم قطاع كبير من المواطنين.

الأربعاء 22 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح أحيانا مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الخميس 23 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

الجمعة 24 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

السبت 25 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأحد 26 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين 27 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

– القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

– الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة.

– مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.

– سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

– قنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

– أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

حالة الطقس غدا