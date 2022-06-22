حالة الطقس في الأسبوع| ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح أحيانًا

كتب : مروة صلاح

تشهد حالة الطقس في الأسبوع، استمرار الأجواء الحارة على شمال البلاد، على أن يكون الطقس شديد الحرارة جنوبًا في فترات النهار، على أن يسود طقس معتدل ليلًا، فيما يشهد الطقس نشاط نسبي على مختلف الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاع مؤقت على مناطق من شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا.

حالة الطقس في الأسبوع

أوضحت الأرصاد الجوية، حالة الطقس في الأسبوع، بداية من يوم الخميس 23 يونيو، إلى الثلاثاء 28 يوليو 2022، على أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

على أن يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا، على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا الخميس 23 يونيو 2022

أشارت الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا الخميس، 23 يونيو 2022، حيث تشهد نشاط رياح أحيانًا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الخميس 23 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 34 الصغرى 23

السواحل الشمالية

العظمى 30 الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 37 الصغرى 25

شمال الصعيد

العظمى 36 الصغرى 23

جنوب الصعيد

العظمى 39 الصغرى 26

حالة الطقس يوم الجمعة 24 يونيو 2022

أشارت الأرصاد الجوية، عن توقعات بنشاط الرياح أحيانًا، يوم الجمعة، الموافق 24 يونيو 2022، على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد، أن الطقس يشهد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، بدءًا من يوم الجمعة.

درجات الحرارة الجمعة 24 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 37 الصغرى 24

السواحل الشمالية

العظمى 32الصغرى 23

جنوب سيناء

العظمى 39 الصغرى 27

شمال الصعيد

العظمى 38 الصغرى 25

جنوب الصعيد

العظمى 42 الصغرى 27

حالة الطقس يوم السبت 25 يونيو 2022

أشارت الأرصاد الجوية، عن نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء.

درجات الحرارة يوم السبت 25 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 35 الصغرى 23

السواحل الشمالية

العظمى 30 الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 38 الصغرى 27

شمال الصعيد

العظمى 37الصغرى 25

جنوب الصعيد

العظمى 43 الصغرى 27

حالة الطقس يوم الأحد 26 يونيو 2022

أشارت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس يوم الأحد 26 يونيو 2022، حيث أوضحت نشاط الرياح أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء.

درجات الحرارة يوم الأحد 26 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 35 الصغرى 23

السواحل الشمالية

العظمى 30 الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 37 الصغرى 27

شمال الصعيد

العظمى 36 الصغرى 24

جنوب الصعيد

العظمى 42 الصغرى 27

حالة الطقس يوم الإثنين 27 يونيو 2022

أشارت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس يوم الإثنين 27 يونيو 2022، حيث أوضحت نشاط الرياح أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة يوم الإثنين 27 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 34 الصغرى 23

السواحل الشمالية

العظمى 29 الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 37 الصغرى 27

شمال الصعيد

العظمى 36 الصغرى 25

جنوب الصعيد

العظمى 42 الصغرى 27