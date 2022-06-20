حالة الطقس في الأسبوع| حار نهارًا مع توقعات بنشاط الرياح

كتب : مروة صلاح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الأسبوع، ودرجات الحرارة بدءًا من غدًا الثلاثاء، الموافق، 21 يونيو الجاري، وحتى الأحد المقبل، على أن يسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا على معظم الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيانها اليوم، عن حالة الطقس الأسبوع، عن توقعات بنشاط الرياح أحيانًا، في فترات من الليل، على معظم الأنحاء،

حالة الطقس في الأسبوع

أعلنت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الأسبوع الجاري، وحتى يوم الأحد، الموافق 26 يونيو 2022، على أن يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

على أن يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في الأسبوع

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 21 يونيو 2022

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء 21 يونيو 2022، شبوره مائية خفيفة صباحًا، من الساعة 3 إلى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأضافت الأرصاد الجوية عن توقعات نشاط رياح أحيانا في أوقات من الليل، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة يوم غدًا الثلاثاء 21 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 33 الصغرى 22

السواحل الشمالية

العظمى 29 الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 36 الصغرى 26

شمال الصعيد

العظمى 35 الصغرى 25

جنوب الصعيد

العظمى 41 الصغرى 27

حالة الطقس يوم الأربعاء 22 يونيو 2022

أشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى توقعات بنشاط الرياح، يوم الأربعاء، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 22 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 34 الصغرى 22

السواحل الشمالية

العظمى 29 الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 36 الصغرى 26

شمال الصعيد

العظمى 35 الصغرى 24

جنوب الصعيد

العظمى 38 الصغرى 26

حالة الطفس يوم الخميس 23 يونيو 2022

أوضحت الأرصاد الجوية، توقعات بنشاط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الغربية، وجنـوب سينـاء.

درجات الحرارة الخميس 23 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 35 الصغرى 24

السواحل الشمالية

العظمى 30 الصغرى 23

جنوب سيناء

العظمى 36 الصغرى 27

شمال الصعيد

العظمى 36 الصغرى 25

جنوب الصعيد

العظمى 40 الصغرى 26

حالة الطقس يوم الجمعة 24 يونيو 2022

أوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس يوم الجمعة، 24 يونيو 2022، تشهد نشاط الرياح، على مناطق من جنوب سينـاء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة 24 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 36 الصغرى 24

السواحل الشمالية

العظمى 32 الصغرى 23

جنوب سيناء

العظمى 38 الصغرى 27

شمال الصعيد

العظمى 37 الصغرى 25

جنوب الصعيد

العظمى 42 الصغرى 27

حالة الطقس يوم السبت 25 يونيو 2022

أوضحت الأرصاد حالة الطقس يوم السبت 25 يونيو 2022، على أن تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة السبت 25 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 36 الصغرى 24

السواحل الشمالية

العظمى 30 الصغرى 23

جنوب سيناء

العظمى 38 الصغرى 27

شمال الصعيد

العظمى 38 الصغرى 25

جنوب الصعيد

العظمى 43 الصغرى 27

حالة الطقس يوم الأحد 26 يونيو 2022

أوضحت الأرصاد عن توقعات بنشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنـوب سينـاء.

درجات الحرارة يوم الأحد 26 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 35 الصغرى 23

السواحل الشمالية

العظمى 29 الصغرى 23

جنوب سيناء

العظمى 37 الصغرى 27

شمال الصعيد

العظمى 37 الصغرى 25

جنوب الصعيد

العظمى 43 الصغرى 27