حالة الطقس في الأسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة.. حار نهارًا على القاهرة الكبرى

كتب : مروة صلاح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في الأسبوع، درجات الحرارة المتوقعة، ابتداءً غدًا الإثنين 20 يونيو الجاري، حتى السبت 25 يونيو 2022.

حيث أن حالة الطقس، محل اهتمام الملايين من الأشخاص، في كافة محافظات مصر، حيث يهتم بمتابعة درجات الحرارة، حتى يأخذوا تدابيرهم، قبل الخروج.

حالة الطقس في الأسبوع

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الأسبوع، حيث يسود طقس حار نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد .

وأضافت الأرصاد عن توقعات بطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مشيرة أن حالة الطقس ليلًا سوف تكون معتدلة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في الأسبوع

حالة الطقس غدًا الإثنين 20 يونيو 2022

أوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الإثنين 20 يونيو الجاري، مشيرة إلى تكون شبوره مائية خفيفة من 3 إلى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة .

وأشارت إلى نشاط رياح أحيانًا في أوقات من الليل على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدًا الإثنين 20 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 34 الصغرى 22

السواحل الشمالية

العظمى 29 الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 36 الصغرى 27

شمال الصعيد

العظمى 35 الصغرى 22

جنوب الصعيد

العظمى 42 الصغرى 27

حالة الطقس يومي الثلاثاء 21 يونيو والأربعاء 22 يونيو 2022

تشهد الأرصاد أن حالة الطقس يوم الثلاثاء، الموافق 21 يونيو 2022، نشاط رياح أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الغربية، وجنوب سينـاء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 33 الصغرى 22

السواحل الشمالية

العظمى 29 الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 36 الصغرى 22

شمال الصعيد

العظمى 35 الصغرى 24

جنوب الصعيد

العظمى 41 الصغرى 27

درجات الحرارة يوم الأربعاء 22 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 33 الصغرى 22

السواحل الشمالية

العظمى 29 الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 36 الصغرى 26

شمال الصعيد

العظمى 35 الصغرى 23

جنوب الصعيد

العظمى 38 الصغرى 26

حالة الطقس يوم الخميس 23 يونيو 2022

تشهد حالة الطقس يوم الخميس 23 يونيو 2022، نشـاط رياح أحيانا : على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة يوم الخميس 23يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 34الصغرى 23

السواحل الشمالية

العظمى 30 الصغرى 23

جنوب سيناء

العظمى 36 الصغرى 27

شمال الصعيد

العظمى 35 الصغرى 24

جنوب الصعيد

العظمى 38 الصغرى 26

حالة الطقس يوم الجمعة 24 يونيو 2022

يشهد طقس الجمعة نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنـوب سينـاء.

درجات الحرارة يوم الخميس 23 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 34 الصغرى 23

السواحل الشمالية

العظمى 40 الصغرى 23

جنوب سيناء

العظمى 37 الصغرى 27

شمال الصعيد

العظمى 35 الصغرى 24

جنوب الصعيد

العظمى 40 الصغرى 27

حالة الطقس يوم السبت 25 يونيو 2022

يشهد طقس السبت نشـاط ريـاح أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة يوم السبت 25 يونيو 2022

القاهرة الكبرى

العظمي 35 الصغرى 22

السواحل الشمالية

العظمى 30 الصغرى 23

جنوب سيناء

العظمى 38 الصغرى 27

شمال الصعيد

العظمى 38 الصغرى 24

جنوب الصعيد

العظمى 42 الصغرى 27