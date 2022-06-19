حالة الطقس في الأسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة.. حار نهارًا على القاهرة الكبرى

كتب : مروة صلاح
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في الأسبوع، درجات الحرارة المتوقعة، ابتداءً غدًا الإثنين 20 يونيو الجاري، حتى السبت 25 يونيو 2022.
حيث أن حالة الطقس، محل اهتمام الملايين من الأشخاص، في كافة محافظات مصر، حيث يهتم بمتابعة درجات الحرارة، حتى يأخذوا تدابيرهم، قبل الخروج.
حالة الطقس في الأسبوع
كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الأسبوع، حيث يسود طقس حار نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد .
وأضافت الأرصاد عن توقعات بطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مشيرة أن حالة الطقس ليلًا سوف تكون معتدلة على كافة الأنحاء.
حالة الطقس في الأسبوع
حالة الطقس غدًا الإثنين 20 يونيو 2022
أوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الإثنين 20 يونيو الجاري، مشيرة إلى تكون شبوره مائية خفيفة من 3 إلى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة .
وأشارت إلى نشاط رياح أحيانًا في أوقات من الليل على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.
درجات الحرارة غدًا الإثنين 20 يونيو 2022
القاهرة الكبرى
العظمي 34 الصغرى 22
السواحل الشمالية
العظمى 29 الصغرى 22
جنوب سيناء
العظمى 36 الصغرى 27
شمال الصعيد
العظمى 35 الصغرى 22
جنوب الصعيد
العظمى 42 الصغرى 27
حالة الطقس يومي الثلاثاء 21 يونيو والأربعاء 22 يونيو 2022
تشهد الأرصاد أن حالة الطقس يوم الثلاثاء، الموافق 21 يونيو 2022، نشاط رياح أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الغربية، وجنوب سينـاء، وشمال الصعيد.
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022
القاهرة الكبرى
العظمي 33 الصغرى 22
السواحل الشمالية
العظمى 29 الصغرى 22
جنوب سيناء
العظمى 36 الصغرى 22
شمال الصعيد
العظمى 35 الصغرى 24
جنوب الصعيد
العظمى 41 الصغرى 27
درجات الحرارة يوم الأربعاء 22 يونيو 2022
القاهرة الكبرى
العظمي 33 الصغرى 22
السواحل الشمالية
العظمى 29 الصغرى 22
جنوب سيناء
العظمى 36 الصغرى 26
شمال الصعيد
العظمى 35 الصغرى 23
جنوب الصعيد
العظمى 38 الصغرى 26
حالة الطقس يوم الخميس 23 يونيو 2022
تشهد حالة الطقس يوم الخميس 23 يونيو 2022، نشـاط رياح أحيانا : على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.
درجات الحرارة يوم الخميس 23يونيو 2022
القاهرة الكبرى
العظمي 34الصغرى 23
السواحل الشمالية
العظمى 30 الصغرى 23
جنوب سيناء
العظمى 36 الصغرى 27
شمال الصعيد
العظمى 35 الصغرى 24
جنوب الصعيد
العظمى 38 الصغرى 26
حالة الطقس يوم الجمعة 24 يونيو 2022
يشهد طقس الجمعة نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنـوب سينـاء.
درجات الحرارة يوم الخميس 23 يونيو 2022
القاهرة الكبرى
العظمي 34 الصغرى 23
السواحل الشمالية
العظمى 40 الصغرى 23
جنوب سيناء
العظمى 37 الصغرى 27
شمال الصعيد
العظمى 35 الصغرى 24
جنوب الصعيد
العظمى 40 الصغرى 27
حالة الطقس يوم السبت 25 يونيو 2022
يشهد طقس السبت نشـاط ريـاح أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.
درجات الحرارة يوم السبت 25 يونيو 2022
القاهرة الكبرى
العظمي 35 الصغرى 22
السواحل الشمالية
العظمى 30 الصغرى 23
جنوب سيناء
العظمى 38 الصغرى 27
شمال الصعيد
العظمى 38 الصغرى 24
جنوب الصعيد
العظمى 42 الصغرى 27
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