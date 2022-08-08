حالة علي عبد الخالق تسوء بسبب السرطان.. ويعلق أنا تعبان

تم نقل المخرج المصري علي عبد الخالق فِيْ الساعات الماضية إلَّى مستشفى المعادي العسكري وسط القاهرة، بعد متابعة مرضه، حيث يعاني من مرض السرطان منذ قرابة عامين، وسط دعوات من العشاق لتجاوز ذلك. أزمة.

وأكد علي عبد الخالق، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أنه لم يعد بإمكانه التحدث بشكل جيد، أثناء حديثه عَنّْ المرحلة التالية من علاجه، قائلاً “لا جديد فِيْ حالتي. أنا متعب والعلاج طويل. وأنا لا أستطيع التحدث “.

وكشف مصدر مقرب من علي عبد الخالق، أن وضع المخرج المصري صعب للغاية ويحتاج إلَّى دعوات كثيرة، خاصة أنه تحول عَنّْ الإسلام عَنّْ عمر 78 عاما، مشيرا إلَّى أنه كان يخضع لجلسات علاجية ثم يعود لمنزله. لكنه ترك فِيْ وضع لا يسمح له بالعودة إلَّى المنزل بعد رؤية الفريق. والأفضل له أن يكون فِيْ المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة حتى لا تسوء حالته الصحية.

يأتي ذلك بعد دعوات واسعة من قبل البعض، ومنهم الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط ​​، الذي طالب منذ فترة بنقله إلَّى مستشفى عسكري وعلاجه لأنك لا تستطيع ذلك. دفع تلك النفقات، لأنه كان ينفق على علاجه من جيبه الخاص.

تدخلت الدولة المصرية ممثلة بوزارة الصحة خلال الأسبوعين الماضيين فِيْ قضية علي عبد الخالق، مؤكدة أنه تمت ة حالته الصحية وأنه سيتم رعايته من قبل الدولة، حيث لا يستطيع الاستمرار فِيْ الإنفاق. على علاجه، حيث كان يخضع لجلسات العلاج الكيميائي فِيْ المركز الطبي الدولي.

وكان الناقد الأمير أباظة قال إن وزارة الصحة المصرية وضعت حدا لأزمة علاج المخرج علي عبد الخالق من مرض السرطان على نفقة الدولة، موضحا فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” أن المدير بحاجة للخضوع لخمس جلسات. مشيرا الى انه خضع للجلسة الخامسة يوم الاربعاء الموافق 27 يوليو داخل المركز الطبي العالمي.

وأكد أباظة أن مَوعِد تلك الجلسة تزامن مع استكَمْال إجراءات وزارة الصحة لضمان علاجه من قبل الدولة، ومن خلال الموقع الرسمي استعاد علي عبد الخالق جميع الأموال التي أنفقت فِيْ تلك الجلسات من قبل الوزارة، بشرط أن يستمر. لتتولى متابعة صحتك فِيْ الفترة القادمة حتى تتعافى تمامًا وتلتزم بما تحتاجه لدورة علاج كاملة.

ورد علي عبد الخالق أنه قدم حوالي 50 عملاً فنياً منها “الوحوش الجريئة، الجودة، العار، البيض والحجر، 4 فِيْ مهمة رسمية، فِيْش شادر، حقونة، اغتصاب، عتبة الستات، كافر، حق الطلاق، حناكيش، بونو بونو، الدفن “. مفروش للإيجار، رشوة السادة، الحب وحده لا يكفِيْ، بنات الشيطان، الوحل “.