تسبب النجم الأردني الشهِيْر والفاشي على مواقع التواصل الاجتماعي زين كرزون فِيْ حدوث فوضى أثناء زيارته لمركز تجاري لحضور مناسبة خاصة فِيْ أحد متاجر مستحضرات التجميل فِيْ عمان.

من خلال حسابه على Instagram، شارك زين العديد من الصور والمقاطع من ذلك الحدث، وشكر الحضور ثم وزع الهدايا كجزء من الترويج للعلامة التجارية المنظمة للحدث.

وعلقت قائلة “حبك فِيْ قلبي كبير، لا توجد كلمة تصفك. أنا كبير عليك.”

وظهرت زين فِيْ المقاطع مرتدية سترة وردية اللون منسقة ببلوزة خضراء زاهِيْة مع بنطال ملون وتصفِيْفة شعر عالية ومكياج خفِيْف وقوي.

وشهد المركز التجاري حالة ازدحام واندفاع لرؤية زين كرزون والتقاط الصور معها، فِيْ ظل الفوضى العارمة، ما دفع الحراس الشخصيين للتدخل لإبعاد المعجبين عَنّْها.

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفوضى التي عانت منها «المول» والتدافع الذي وصفوه بأنه غير مبرر، وهذه المرة لاموا الحضور أنفسهم وليس المشاهِيْر الأردنيين.

مما قيل فِيْ التعليقات “يعَنّْي ماشي زين أخت ديانا كرزون المغنية لكن تافهة من فعلوا هذا مجرد إعلانات وشراء متابعين وإعطاء هدايا تجعل حشد كبير يركض وراءها”. . ، لسوء الحظ.”

وعلق آخر قائلاً “عَنّْدما أذهب أسمع زين كرزون .. لكني أسأل مرة أخرى من هُو زين كرزون لدخول المركز التجاري هكذا”.

وعلق أحد المتابعين “طيب عَنّْدما تأتي كل هؤلاء الفتيات لرؤية زين كرزون، من هُو الذي ينتقدها على مواقع التواصل الاجتماعي، كَيْفَ هذا يا له من نفاق بهدوء”.

وقال أحد المغردين “زين كرزون إنسانة عادية، لكن أكثر شيء معاق فِيْها هُو مليون مرة تجمع الناس حولها وعاملوها كأصل هُو فِيْ الحَقيْقَة ذروة التفاهة”.

من جانبهم دافع العديد من المغردين عَنّْ زين كرزون، مؤكدين أنه لا علاقة لها بالتسبب فِيْ الفوضى، وأن الأمر يرجع إلَّى الشركة المنظمة، والأفعال الفردية للحاضرين.

زين كرزون هِيْ الشقيقة الصغرى للفنانة الأردنية ديانا كرزون، وتعتبر من المشاهِيْر فِيْ عالم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها ملايين الأشخاص عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.