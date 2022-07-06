حالة مطرية صيفية تشهدها بعض المناطق وتتوغل غداً

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن تشهد تكوّن السحب، بعضها ممطر، وسط طقس حار في معظم مناطق المملكة.

تفاصيل الطقس

وقال الحسيني في تغريدة على حسابه على تويتر “من المتوقع أن تتشكل السحب خلال الـ24 ساعة القادمة مساء الأربعاء على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر فوق أجزاء من سلطنة عمان الإماراتية. ، وجنوب الشرقية بالمملكة حول الربع الخالي ”، مشيرة إلى أن الأمطار خفيفة في الغالب، وغزيرة مع الرياح الترابية.

كما توقع طقسًا دافئًا في معظم مناطق الخليج نهارًا ومعتدلًا صباحًا، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء عن معدلاتها السنوية لهذا الوقت من العام لمعظم مناطق المملكة. والخليج، بالإضافة إلى تباين نشاط الرياح في أجزاء من المملكة.

تأثير أمطار الصيف.

من جهته قال الدكتور عبد الله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم والرئيس السابق للجنة تسمية الظروف الجوية الخاصة “تسنام” انه من المتوقع ان تتأثر حالة هطول الامطار في الصيف والقادمة من بحر العرب اليوم. غيومها الممطرة فوق أجزاء من جنوب شرق الربع الخالي للمملكة وفوق عمان والإمارات.

وأضاف في حسابه على تويتر أن هذا الوضع من المتوقع أن يتغلغل أكثر يوم الخميس في حدود الربع الخالي، ويوم الجمعة سيمتد إلى مناطق نجران وجازان وعسير.

توقعات الطقس اليوم

يشار إلى أن المركز الوطني للطقس توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، حدوث أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

مع استمرار نشاط الرياح السطحية، قد يؤدي إلى ضعف شبه في الرؤية الأفقية فوق منطقة نجران والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، وكذلك الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة (ينبع).

يستمر تأثير العوالق والغبار في منطقتي الرياض والشرقية.