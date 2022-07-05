حالة ممطرة تبدأ اليوم على معظم المناطق

توقع باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني أن تشهد أجواء المملكة أمطاراً متفاوتة القوة اعتباراً من اليوم الثلاثاء في معظم المناطق.

حالة الأمطار في المملكة

وقال الحسيني، عبر حسابه على تويتر، “بحسب المراصد، من المتوقع أن تبدأ حالة الأمطار اليوم الثلاثاء في أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان، مع هطول أمطار تتراوح بين الخفيفة وشبه الغزيرة”. وتنشط الرياح فوق معظم مناطق المملكة “.

وأضاف أن سحب مطر متناثرة تتشكل في مرتفعات جازان، إضافة إلى طقس حار في الشرق وأجزاء من المنطقتين الوسطى والغربية، ودافئ نسبيا في باقي أنحاء المملكة.

توقعات اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم الثلاثاء أن تهب رياح سطحية يمكن أن تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية فوق منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومن منطقة مكة المكرمة. وكذلك الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة حتى جازان.

وسيستمر تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والأتربة في التأثير على مناطق الرياض والحدود الشرقية والشمالية، فيما ستكون السماء غائمة جزئياً مع احتمال ظهور عواصف رعدية بعد الظهر فوق منطقتي عسير وجازان.