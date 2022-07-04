حالة ممطرة متوقعة بدءاً من الغد على عدة مناطق

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني أن تشهد عدة مناطق، الثلاثاء، أمطارا تتراوح بين خفيفة وغزيرة.

حالة المطر المتوقعة

Al-Hussaini dijo en un tuit en su cuenta de Twitter “Se espera una situación de lluvia a partir de mañana martes en partes de las regiones de Najran, Jazan, Asir, Al Baha y el sur de la región oriental, el precioso Barrio فارغ. وجنوب منطقة الرياض بما في ذلك الإمارات وسلطنة عمان واليمن ”.

وأضاف أن هطول الأمطار يتفاوت من خفيف إلى شديد، إضافة إلى وجود بَرَد وعواصف كهربائية وسيول.

كتلة رطبة مصحوبة بانخفاض جوي.

كما تشير مراصد الأرصاد الجوية إلى تقدم كتلة رطبة قادمة من الشرق تصاحب منخفض جوي بدايتها في مناطق سلطنة عمان واليمن ثم توسعت في مناطق الإمارات جنوب الشرقية والرياض، و المناطق الجنوبية الغربية من المملكة في وقت لاحق هذا الأسبوع وقد تمتد إلى قطر والوضع مفاجآت. لذلك، يجب أن يتبعها ويصاحبها رياح مغبرة.

توقعات اليوم

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم الاثنين، استمرار تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والأتربة في الحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق الرياض والشرق وأجزاء من الشمال. . وكذلك منطقة نجران.

كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة بالرياح النشطة التي يمكن أن تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية تقريبًا.