حالته خطرة جدًا.. لحظة إخلاء شينزو آبي بعد إطلاق النار عليه

وثق مقطع فيديو لحظة إجلاء رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي بعد إصابته بالرصاص أثناء إلقاءه كلمة في محافظة نارا، غربي البلاد، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

تم إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق آبي في حدث سياسي، حسب NHK. إليكم ما نعرفه – فقدان الوعي وعدم الاستجابة بعد إصابته برصاصة في الصدر تقرير – اعتقال المهاجم نقل NHK إلى الشرطة – نقل آبي إلى مستشفى في نارا بواسطة مروحية NHK https//t.co/oT7329sEpI pic.twitter.com/ee4hd4OrVh

—بلومبيرج كويك تيك (Quicktake) 8 يوليو 2022

وأظهر المقطع المتداول لحظة إجلاء رئيس الوزراء الياباني السابق، بعد إطلاق النار عليه، على متن طائرة خاصة.

تفاصيل محاولة اغتيال شينزو آبي

وأعلنت الإذاعة اليابانية أن رصاصتين متتاليتين سمعتا خلال خطاب شينزو آبي، بينما تم اعتقال المهاجم.

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، بنقل شينزو آبي إلى المستشفى فاقدًا للوعي ونزيفًا بعد أن سقط أرضًا أثناء إلقاء كلمة في مدينة نارا.

الحالة الصحية لرئيس وزراء اليابان السابق

أفادت وكالة أنباء كيودو أن شينزو آبي فاقد للوعي ويبدو أن قلبه توقف عن العمل. ذكرت محطة NHK اليابانية أن شينزو آبي ربما يكون قد أصيب بالرصاص، مشيرة إلى ما بدا وكأنه انفجار بندقية. وذكرت القناة الإخبارية اليابانية أن المسؤول السابق كان ينزف.

في وقت لاحق، ذكرت وكالة أنباء كيودو أن شينزو آبي أصيب برصاصة في الجانب الأيمن من رقبته. وقالت مصادر لـ “العربية” إن الشخص الذي هاجم شينزو آبي عسكري متقاعد، فيما دعا الحزب الحاكم جميع المرشحين إلى وقف حملاتهم الانتخابية بعد الهجوم على شينزو آبي.