حال الأسواق.. التضخم الأمريكي يربك وول ستريت وتراجع أسعار الذهب والنفط

أثارت بيانات التضخم الأمريكية حالة من القلق فِيْ الأسواق العالمية، بعد الارتفاع المفاجئ فِيْ أسعار المستهلكين الأمريكيين فِيْ أغسطس على أساس شهري.

قالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1٪ الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير فِيْ يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا بنسبة 0.1 بالمئة.

بعد بيانات التضخم، تكبدت وول ستريت أكبر خسارة لها فِيْ عامين، وتراجعت الأسْهُمْ الأمريكية، وتراجعت أسعار الذهب وسط رهانات على رفع أسعار الفائدة، بينما انخفضت أسعار النفط بنسبة 2٪.

خسائر وول ستريت

دفعت عمليات البيع المكثفة الأسْهُمْ الأمريكية إلَّى الانخفاض الحاد يوم الثلاثاء بعد أن أظهر تقرير أن التضخم فِيْ الولايات المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع فِيْ أغسطس، بينما بدد الآمال بأن الاحتياطي الفِيْدرالي سوف يخفف من تشديد سياسته فِيْ المستقبل القريب.

وسجلت جميع مؤشرات الأسْهُمْ الأمريكية الرئيسية الثلاثة انخفاضًا حادًا، وأوقفت سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام، وتكبدت أكبر خسارة فِيْ يوم واحد فِيْ أكثر من عامين.

دفع النفور المتزايد من المخاطرة جميع القطاعات الرئيسية إلَّى الانخفاض، حيث كانت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بقيادة Apple و Microsoft و Amazon هِيْ أكبر الخاسرين.

وبحسب البيانات الأولية، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 177.72 نقطة أو 4.32٪ ليغلق عَنّْد 3932.69 نقطة، فِيْما فقد مؤشر ناسداك المجمع 631.41 نقطة أو 5.16٪ لينخفض ​​إلَّى 11635.01 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1285.66 نقطة أو 3.97 بالمئة إلَّى 31095.68 نقطة.

رهان الذهب والفائدة

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ مع ارتفاع الدولار بعد ارتفاع غير متوقع فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة فِيْ أغسطس، مما عزز الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب الفورية 1.2 بالمئة إلَّى 1703.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 1745 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة لتبلغ عَنّْد التسوية 1717.40 دولار.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع فِيْ أغسطس حيث عوض انخفاض أسعار البنزين المكاسب فِيْ تكاليف الإيجار والمواد الغذائية.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.3٪، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين فِيْ الخارج.

خسائر النفط

تراجعت أسعار النفط بنسبة 2٪ يوم الثلاثاء، متخلية عَنّْ المكاسب السابقة، حيث ارتفعت أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة، مما أعطى مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سببًا للموافقة على زيادة كبيرة أخرى فِيْ أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 2.05 دولار أو 2.2٪ إلَّى 91.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 1638 بتوقيت جرينتش. كَمْا انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار أو 2٪ إلَّى 86.05 دولار للبرميل.

من المقرر أن يجتمع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث تجاوز التضخم هدف البنك البالغ 2٪.

يتم تسعير النفط بشكل عام بالدولار الأمريكي، لذا فإن ارتفاع الدولار يجعل السلعة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كَمْا أثر إعادة فرض قيود COVID-19 فِيْ الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط فِيْ العالم، على أسعار النفط الخام.

ارتفع كلا الخامين بأكثر من 1.5 دولار فِيْ وقت سابق من الجلسة، وسط مخاوف من شح الإمدادات.

الأسْهُمْ الأوروبية آخذة فِيْ الانخفاض

خسرت الأسْهُمْ الأوروبية 1.6 فِيْ المائة يوم الثلاثاء، متراجعة من أعلى مستوياتها فِيْ أسبوعين التي سجلتها فِيْ وقت سابق من الجلسة، حيث عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الرهانات على زيادة كبيرة أخرى فِيْ أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

وقادت الخسائر أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة، حيث تراجعت 3.2٪، بينما خسرت أسهم العقارات 3.9٪. كان قطاع المرافق الرابح الوحيد من بين القطاعات الفرعية الرئيسية فِيْ أوروبا.

أنهى مؤشر Stoxx 600 ثلاث جلسات متتالية من المكاسب. انخفض مؤشر داكس الألماني أيضًا بنسبة 1.6 فِيْ المائة، متخليًا عَنّْ المكاسب التي أوصلته إلَّى أعلى مستوى فِيْ أربعة أسابيع فِيْ وقت سابق يوم الثلاثاء.

فقدت أسهم التكنولوجيا ما يقرب من 30 ٪ حتى الآن هذا العام، من بين أدنى القطاعات فِيْ أوروبا بعد العقارات والتجزئة، حيث يستعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة وسط ارتفاع التضخم بعد الوباء.