حال الأسواق.. صعود جماعي للأسهم والذهب والنفط

شهدت الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، انتعاشًا جماعيًا، حيث ارتفعت أسعار النفط والذهب والأسْهُمْ الأوروبية، مدعومة بعوامل مختلفة.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2٪ يوم الاثنين فِيْ تعاملات متقلبة، منتعشة من أدنى مستوياتها فِيْ عدة أشهر الأسبوع الماضي، حيث عززت البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين والولايات المتحدة الآمال فِيْ الطلب على الرغم من مخاوف الركود المستمر.

النفط يرتفع مرة أخرى

أنهت عقود خام القياس العالمي برنت جلسة التداول على ارتفاع 1.73 دولار أو 1.8٪ لتسجل عَنّْد تسوية 96.65 دولار للبرميل.

أغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 1.75 دولار أو 1.97٪ لتغلق عَنّْد 90.76 دولار للبرميل.

فِيْ الأسبوع الماضي، دفعت المخاوف من أن الركود قد يقوض الطلب على الطاقة عقود برنت للهبوط بنسبة 13.7٪ إلَّى أدنى مستوى لها منذ فبراير. كانت هذه أكبر خسارة أسبوعية لخام برنت منذ أبريل 2022، بينما انخفض الخام الأمريكي 9.7٪.

تعافى الخامان القياسيان فِيْ جلسة اليوم من بعض الخسائر التي تعرضوا لها يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير نمو الوظائف أقوى من المتوقع فِيْ الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام فِيْ العالم، فِيْ يوليو.

سادت حالة من التفاؤل فِيْ الأسواق، بعد أن أشارت البيانات إلَّى نمو أسرع من المتوقع فِيْ الصادرات الصينية.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للخام فِيْ العالم، اشترت 8.79 مليون برميل يوميا من النفط فِيْ يوليو، ارتفاعا من أدنى مستوى لها فِيْ أربع سنوات فِيْ يونيو، لكنها لا تزال منخفضة 9.5٪ عَنّْ مستواها قبل عام.

فِيْ أوروبا، واصلت صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية التدفق قبيل حظر متوقع من الاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفِيْذ فِيْ الخامس من كانون الأول (ديسمبر).

وفِيْما يتعلق بالإنتاج فِيْ الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة الأسبوع الماضي عدد الحفارات النفطية بأسرع وتيرة منذ سبتمبر، وهُو أول انخفاض فِيْ عشرة أسابيع.

قال محللون فِيْ بنك الاستثمار Goldman Sachs إنهم يعتقدون أن الأسباب التي تدفع أسعار النفط للارتفاع لا تزال قوية، مع وجود عجز أكبر فِيْ المعروض فِيْ الأسواق مما توقعوه فِيْ الأشهر القليلة الماضية.

ارتفاع الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم حيث انخفض عائد الدولار وسندات الخزانة الأمريكية بينما تحول تركيز المستثمرين إلَّى بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع وقد تؤثر على خطة الاحتياطي الفِيْدرالي لزيادة أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.82٪ إلَّى 1788.60 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7٪ إلَّى 1804.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.3٪، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. كَمْا انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كل الأنظار الآن على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر يوم الأربعاء. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض التضخم السنوي إلَّى 8.7 بالمئة فِيْ يوليو تموز من 9.1 بالمئة فِيْ الشهر السابق.

الأسْهُمْ الأوروبية

سجلت الأسْهُمْ الأوروبية أفضل يوم لها منذ ما يقرب من أسبوعين اليوم بعد أن تكبدت خسائر الأسبوع الماضي عَنّْدما أعاد تقرير الوظائف الأمريكي القوي مرة أخرى الرهانات على رفع كبير آخر لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

أنهى مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا جلسة التداول على ارتفاع بنسبة 0.8 ٪. ارتفعت جميع القطاعات تقريبًا، خاصة تلك التي تتأثر بأداء الاقتصاد، مثل الخدمات المالية وصناعة السيارات.

يتحول التركيز الآن إلَّى بيانات التضخم فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ العالم المقرر صدورها يوم الأربعاء. اهتزت أسواق الأسْهُمْ العالمية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات زيادة قوية فِيْ التوظيف فِيْ الولايات المتحدة، مما يقوض الآمال بأن الاحتياطي الفِيْدرالي قد يخفف من وتيرة سلسلة من زيادات أسعار الفائدة لترويض التضخم المتسارع.

بعد أن أنهى شهر يوليو بمكاسب تجاوزت 7٪، وجد Stoxx 600 هذا الشهر صعوبة فِيْ تمديد الزخم وسط مخاوف بشأن البيانات الاقتصادية القاتمة، وتزايد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من أن أسعار الفائدة قد تدفع الاقتصاد إلَّى الركود.