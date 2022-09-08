حال السوق.. صعود وول ستريت والنفط و”الأوروبية” تتجاوز صدمة الفائدة

شهدت الأسواق العالمية انتعاشًا جماعيًا، وسجلت وول ستريت مكاسب بدعم من البنوك والرعاية الصحية، بينما قادت البنوك الأسْهُمْ الأوروبية للصعود، وارتفع النفط من أدنى مستوى له فِيْ 7 أشهر.

وول ستريت تكسب

سجلت المؤشرات الرئيسية فِيْ وول ستريت مكاسب يوم الخميس، بدعم كبير من المؤسسات المالية وقطاع الرعاية الصحية، حيث استوعب المستثمرون التصريحات المتشددة من صانعي السياسات التي عززت التوقعات برفع حاد فِيْ أسعار الفائدة فِيْ وقت لاحق من الشهر.

تأرجحت المؤشرات فِيْ تداول متقلب مع استمرار المخاوف بشأن الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لكبح التضخم المرتفع.

يرى المتداولون فِيْ سوق المال أن هناك احتمالية بنسبة 86٪ بأن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماع هذا الشهر.

قال رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول إن البنك “ملتزم بشدة” بخفض التضخم ويحتاج إلَّى الاستمرار فِيْ إنجاز المهمة.

وينتظر المستثمرون أيضًا تقرير التضخم الأمريكي لشهر أغسطس من الأسبوع المقبل للحصول على أدلة جديدة حول ما إذا كان الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف أو ثلاثة أرباع نقطة مئوية فِيْ اجتماع السياسة المقبل المقرر عقده فِيْ 20-21 سبتمبر.

أدت المخاوف من تشديد نقدي حاد فِيْ جميع أنحاء العالم إلَّى تعثر أسواق الأسْهُمْ يوم الخميس بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ زيادة غير مسبوقة.

البطالة

فِيْ غضون ذلك، أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى مستوى فِيْ ثلاثة أشهر، مما يؤكد قوة سوق العمل على الرغم من قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ارتفعت مؤشرات قطاعي البنوك والصحة على ستاندرد آند بورز 500، والتي تعتبر شديدة الحساسية لأسعار الفائدة.

يوم الأربعاء، ارتفعت المؤشرات الرئيسية فِيْ وول ستريت بأكبر قدر خلال شهر تقريبًا. ومع ذلك، لا يزال مؤشر S&P 500 منخفضًا بأكثر من 16٪ منذ بداية العام

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 26.14 نقطة أو 0.66٪ ليغلق عَنّْد 4006.01 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 69.51 نقطة أو 0.59 بالمئة إلَّى 11861.41 نقطة. وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي 187.87 نقطة أو 0.59٪ إلَّى 31769.15 نقطة.

ارتفعت أسهم GameStop Corp بعد أن أعلنت شركة بيع ألعاب الفِيْديو عَنّْ خسارة ربع سنوية أقل من المتوقع.

تراجعت الأسْهُمْ فِيْ American Eagle Outfitters بعد أن فوت صانع الملابس تقديرات أرباحه للربع الثاني، وقالت إنها ستوقف مؤقتًا توزيعات الأرباح الفصلية مع تعزيز ماليتها فِيْ مواجهة التضخم.

الأسْهُمْ الأوروبية تتجاوز قرار سعر الفائدة

ارتفعت الأسْهُمْ الأوروبية يوم الخميس مدعومة بمكاسب فِيْ أسهم البنوك بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عَنّْ أكبر رفع لأسعار الفائدة على الإطلاق للحد من التضخم المفرط.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الإقراض القياسي بمقدار 75 نقطة أساس، كَمْا كان متوقعًا على نطاق واسع، ووعد بمزيد من الزيادات فِيْ محاولة لإعادة التضخم إلَّى هدف البنك البالغ 2 فِيْ المائة على المدى المتوسط.

أغلق مؤشر Stoxx 600 على ارتفاع بنسبة 0.5٪، مدعومًا بارتفاع أسهم البنوك بنسبة 2.3٪.

قال سوميت كيندوركار، المتداول البارز فِيْ Optiver فِيْ أمستردام “منذ دخول أسعار الفائدة منطقة إيجابية، ستجني البنوك المزيد من الأموال من الإقراض”.

وارتفعت أسهم الموارد الأساسية 1.5 بالمئة فِيْ محاولة لتعويض انخفاضها بأكثر من 2 بالمئة بعد أن أثارت بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال يوم الأربعاء مخاوف بشأن الطلب على المعادن.

النفط يرتفع

ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 1٪ يوم الخميس بعد أن هبطت إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ 7 أشهر فِيْ الجلسة السابقة حيث هددت روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار، أو 1.3 فِيْ المائة، لتبلغ عَنّْد التسوية 89.15 دولار للبرميل، فِيْ حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.60 دولار، أو 2.0 فِيْ المائة، ليستقر عَنّْد 83.54 دولار.

انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 5٪ يوم أمس ليغلق عَنّْد أدنى مستوياتهما منذ منتصف إلَّى أواخر يناير.