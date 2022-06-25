حال الشعور بالتعب.. توصية بالتوجه للفرق الإسعافية بالمسجد الحرام

وحثت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين زوار المسجد الحرام على التوجه إلى فرق الطوارئ إذا شعروا بالتعب والإرهاق.

نداء الى فريق الاسعاف

وقالت رئاسة الحرمين في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر “أخي يذهب إلى المسجد الحرام. كلما شعرت بالتعب أو الإرهاق توجه إلى فرق الطوارئ المنتشرة بالمسجد الحرام”.

طلب المساعدة

كما دعت الرئاسة الحجاج والمعتمرين إلى التعاون مع رئاسة الحرمين في حالة الحاجة إلى المساعدة.

وقالت رئاسة الحرمين الشريفين في إنفوجرافيك آخر “إخوانكم الذين يعملون في المسجد الكبير … مستعدون لخدمتكم … لا تترددوا في طلب المساعدة أو الاتصال بالرقم الموحد 1966”.