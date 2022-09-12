أعلن المطرب الرئيسي لمشروع ليلى حامد سنو، عَنّْ تعليق عمل الفرقة بشكل دائم، خلال مقابلة مع البودكاست اللبناني “سردا” يوم الأحد.

تحدث سنو عَنّْ معاناة فرقته التي تم حظرها أكثر من مرة فِيْ عدة دول عربية، بعد إلغاء حفلات “مشروع ليلى” فِيْ الأردن عامي 2015 و 2016 بعد الإعلان عَنّْ التذاكر وطرحها للجمهُور، بحجة أنها احتوت على فقرات “تثير المشاعر العامة”، ولدعمها المستمر للمثلية الجنسية.

أثارت الفرقة جدلًا كبيرًا فِيْ مصر فِيْ عام 2017، عَنّْدما رفعت الناشطة المثليّة الراحلة سارة حجازي علم قوس قزح، وهُو رمز لـ “حركات تحرير المثليين والمتحولين جنسيًا وثنائيي الميول الجنسية” خلال حفل الفرقة، مما أدى إلَّى اعتقالها وحظر العصابة. . للغناء فِيْ مصر.

وروى حامد سنو كواليس ما حدث وقال “أدى الحادث إلَّى اعتقال أكثر من 30 شخصًا فِيْ مصر، وتعرضت الناشطة سارة للتحرش الجنسي والتعذيب بالكهرباء وسجنها 3 أشهر من التعذيب. “كان من الصعب حقًا أن أكون واضحًا بالنسبة لي وشعرت بالذنب لفترة من الوقت. استغرق الأمر وقتًا طويلاً وشعرت أنني لم أرغب فِيْ تأليف الموسيقى بعد ذلك.”

وأكد أنه تعرض هُو وأعضاء الفرقة لحملات كراهِيْة وإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلَّى شعورهم بالتوتر الشديد وعدم الرغبة فِيْ العمل. دعَنّْا نتوقف للحظة، والجميع يركز على عملهم، وبعد ذلك لكل حادث حديث.

وأوضحت المغنية الرئيسية لمشروع مشروع أنه لا توجد خطط مستقبلية للفرقة، وعلقت بالقول “كل فرد فِيْ الفرقة عبقري، وطالما أنهم يعملون لحسابهم”، مشيرة إلَّى أن استمرار الفرقة أمر صعب. غير مستدام فِيْ ظل حرمانه من جمهُوره بسبب الحظر فِيْ بعض الدول العربية.

وأشار حامد سنو إلَّى أنه لا يتأثر أبدًا بالتعليقات السلبية التي يتلقاها من الجمهُور عبر المنصات الإعلامية، قائلاً “لو كنت مهتمًا بالتعليقات، لكنت انتحرت منذ فترة طويلة وكنت سأستغرق وقتًا طويلاً قبل أي طرف.، لأن لدي توترًا اجتماعيًا لأتمكن من التحدث مع العالم “.