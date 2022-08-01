حامل اللقب.. السد يخسر برباعية أمام المرخية في أولى جولات الدوري القطري

وخسر فريق السد لكرة القدم الأول بنتيجة 4-3 أمام نظيره المرخية في الجولة الأولى من الدوري القطري هذا الموسم.

سجل فريق السد الأول لكرة القدم ثلاثية رودريجو تاباتا وبغداد بونجاح وسانتي كازورلا في الدقائق 5 و 37 و 90 + 2 على التوالي.

من جهة أخرى، سجل الرباعي الكروي الأول لنادي المرخية “هدفين” في مرمى هامرون وأيمن حسين وعلي سعيد.

وبهذه النتيجة رفع فريق المرخية رصيده إلى 3 نقاط في ترتيب الدوري القطري، فيما ترك السد بدون نقاط.

أنهى فريق نادي السد لكرة القدم الموسم الماضي في بطولة الدوري القطري، بإحرازه اللقب بعد تسجيله 62 نقطة.