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حامل اللقب.. السد يخسر برباعية أمام المرخية في أولى جولات الدوري القطري

كتب newsaفي آخر تحديث
حامل اللقب.. السد يخسر برباعية أمام المرخية في أولى جولات الدوري القطري

وخسر فريق السد لكرة القدم الأول بنتيجة 4-3 أمام نظيره المرخية في الجولة الأولى من الدوري القطري هذا الموسم.

سجل فريق السد الأول لكرة القدم ثلاثية رودريجو تاباتا وبغداد بونجاح وسانتي كازورلا في الدقائق 5 و 37 و 90 + 2 على التوالي.

من جهة أخرى، سجل الرباعي الكروي الأول لنادي المرخية “هدفين” في مرمى هامرون وأيمن حسين وعلي سعيد.

وبهذه النتيجة رفع فريق المرخية رصيده إلى 3 نقاط في ترتيب الدوري القطري، فيما ترك السد بدون نقاط.

أنهى فريق نادي السد لكرة القدم الموسم الماضي في بطولة الدوري القطري، بإحرازه اللقب بعد تسجيله 62 نقطة.