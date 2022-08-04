حبة جبارة أقوي من الليزر فِيْ إزالة الشعر سيسقط الشعر بدون ألم وتحدي٢٠٢٢

نقدم لكَمْ حبة قوية اقوى من الليزر. من المهام الصعبة إزالة الشعر من الوجه والجسم والتخلص منه دون الشعور بالألم ومن المشاكل التي نواجهها فِيْ إزالة الشعر اختيار الطريقة الصحيحة للجسم والوجه ولكن بهذه الوصفة سنقوم تحقيقه. تخلصي من الشعر الزائد بشكل دائم مع التكرار ولدينا أيضًا هذه الحبة القوية التي تعمل على التخلص من الشعر مرة أخرى مما يعني أن الشعر سيختفِيْ تمامًا تدريجيًا فِيْ وصفة آمنة جدًا لا تعمل على إغلاق المسام ولكنها تزيل الشعر مرارًا وتكرارًا تكرارا. موقع ثقافني نحن نقدم لك طريقة للعمل حبة قوية اقوى من الليزر. الوصفة السحرية لإزالة الشعر بطريقة رهِيْبة 2022.

مكونات تجعل حبوب منع الحمل أقوى من الليزر فِيْ إزالة الشعر من أول استخدام للخليط

سنتعرف على مكونات هذه الوصفة السحرية لإزالة الشعر بالشكل الصحيح بدون ألم، وذلك على النحو التالي –

2 ملاعق كبيرة من الحمص المطحون.

1 ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

نصف ليمونة.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

1 ملعقة كبيرة عسل.

مكونات جهاز الاستقبال الثاني

قطعة واحدة من جوزة الطيب.

نصف كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

كيف تستعد

سنتعلم كيف نستعد بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهِيْ كالتالي –

نأخذ وعاءً نظيفاً ونضع ملعقتين كبيرتين من الحمص المطحون مع نصف ليمونة ونخلط جيداً. ثم نضع ملعقة كبيرة من معجون الأسنان ونقلب حتى يمتزجوا ويذوب المعجون. ضعي ملعقة كبيرة من العسل وقلبي جيداً، ثم أضيفِيْ ماء الورد تدريجياً حتى يصبح الخليط كريمي القوام متوسط ​​القوام.

تحضير جهاز الاستقبال الثاني

نحضر إناء ونضع فِيْه نصف كوب ماء ثم نضع بذرة من جوزة الطيب ونرفع القدر على النار لمدة دقيقتين بعد الغليان. نضع ماء جوزة الطيب فِيْ وعاء ونضيف ملعقة كبيرة من الملح ويذوب الملح تمامًا. ثم ضعي ملعقة كبيرة من خل التفاح واخلطي جيداً.

كيف تستعمل

إليك كيفِيْة استخدامه بطريقة سهلة وسحرية ومفِيْدة لك على النحو التالي