حبس محمود المهدي طليق منة عرفة سنة

قضت محكَمْة مصرية بسجن الفنانة الشابة المطلقة منة عرفة، محمود المهدي، لمدة عام مع الأشغال الشاقة ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه وكفالة 5000 جنيه.

وأدانته المحكَمْة بـ “إهانة الفنان أشرف زكي نقيب مهن التمثيل فِيْ مصر وزوجته الفنانة روجينا فِيْ إحدى الصحف”.

وقال شعبان سعيد محامي أشرف زكي وروجينا فِيْ تصريحه لمحكَمْة الدقي إن محمود المهدي أهان وسب أشرف زكي وزوجته روجينا عبر إحدى الصحف، مشيرا إلَّى أن “المتهمين اعتادوا الظهُور فِيْ وسائل الإعلام المختلفة بتهمة الإساءة. والافتراء على أشرف زكي وزوجته وفنانين مختلفِيْن، مما دفع زكي لمقاضاته بتهمة الإساءة إليه وعلى أسرته ومختلف الفنانين “.

وسبق أن أغلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فِيْ مصر حسابي محمود المهدي على فِيْسبوك وإنستجرام فِيْ مايو الماضي بعد أن نشر سلسلة من المشاركات منها “التشهِيْر والتشهِيْر بأعراض مختلف الفنانين المصريين”، بحسب قرار المجلس.

بعث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برسالة إلَّى الدكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية جاء فِيْها “بالإشارة إلَّى الشكوى التي رفعها معاليه ضد الأستاذ محمود المهدي لنشره على حسابه فِيْ الفِيْسبوك وإنستجرام. عدة منشورات منها تشهِيْر وتشهِيْر بالأعراض وتهديد بنشر إساءات ضد فنانين مختلفِيْن منهم الفنانة إلهام شاهِيْن وآخرين.

وأضافت الرسالة يرجى العلم أن المجلس الأعلى للإعلام برئاسة السيد كرم جبر قد اطلع على جميع الشكاوى المذكورة أعلاه وقرر فِيْ جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2022 إغلاق مكتب محمود آل-. مهدي. حسابات على فِيْسبوك وإنستجرام لمخالفتها قواعد ومعايير الإعلام ونشر التدوينات من حساب محمود المهدي. إنه يمثل القذف والسب والمطاردة وإساءة استخدام المهنة الفنية والقائمين عليها “.