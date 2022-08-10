حبس مرتضى منصور شهر في قضية محمود الخطيب

كشف محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، عن الحكم الذي أقرته محكمة الاستئناف الاقتصادية للجنح في قضية رفعها رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور رئيس الجمهورية. من نادي الزمالك.

وكتب محمد عثمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوين من المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار تقرر تعديل حكم حبس مرتضى منصور من سنة الى شهر مع الشغل والاعدام في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنحة. خبير اقتصادي في القضية التي رفعناها نيابة عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المتهم بالسب والقذف والطعن في شرفه والإضرار بسمعة عائلته.

وأضاف “أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي حكماً بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة على مرتضى منصور”.

وختم مداخلته “واستأنف المتهم أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم سالف الذكر ونفذ هذا الحكم على الفور”.

وكان محمود الخطيب قد تقدم بعدة شكاوى ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، للاعتداء عليه الأخير بتهمة القذف والتشهير.