حبس 3 ممرضات بتهمة تصوير جثمان نيرة أشرف داخل المستشفى

أصدرت النيابة المصرية قرارًا بحبس 3 ممرضات من الكادر الطبي بمستشفى المنصورة العام السابق بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة لمدة أربعة أيام أثناء قضية تصوير وتداول مقطع فِيْديو لجثة الطالبة. نيرة أشرف التي قتلها زميلها قبل شهُور بالقرب من جامعة المنصورة.

وبحسب مصادر أمنية، خلصت نيابة شعبة أولى المنصورة المكلفة بالتحقيق فِيْ الواقعة إلَّى مشاركة 3 ممرضات فِيْ عملية تصوير وتداول مقطع فِيْديو للجثة.

وأكدت الممرضات الثلاث خلال التحقيقات أنهن لم يقصدن الإساءة أو الاعتداء على قدسية الضحية، ولكن لإظهار قبح الجريمة التي ارتكبت بحقها، حيث أن الكاتبة المدانة بقتلها الشاب محمد عادل طعَنّْها 17. مرات أمام المارة، مما أدى إلَّى وفاتها على الفور، بحسب تقرير الطب الشرعي.

وأوضحت النيابة العامة فِيْ بيان لها أن “تحقيقات الشرطة خلصت إلَّى أن المتهمين الثلاثة التقطوا صوراً لجثة الضحية فِيْ المستشفى، ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين الزخم الإعلامي حول الحدث الذي تسبب فِيْ إقبال الجماهِيْر على ذلك. هِيْاج الأمن والسلام فِيْ محاولة لحشد رسوم عالية لمشاهدة التصوير “.

ورصد مكتب النائب العام المصري منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بينها صورة لجثة الضحية نيرة أشرف، التقطت فِيْ أحد المستشفِيْات.

وأثناء التحقيقات اعترفت السابقة بالاتهامات الموجهة لها، موضحة أنها صورت جثة الضحية بعد وصولها إلَّى المستشفى أثناء فحصها، بهدف عرض الصورة على الجراح. حصلت عليه من المتهم الأول حتى اليوم السابق لاعتقالها، ثم حذفته خوفًا من تحمل المسؤولية القانونية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت التماسًا من والد الضحية، يستنكر فِيْه مدير مستشفى المنصورة العام والطاقم الطبي المرافق للمتوفى، لتصوير الجثة وتسريب ونشر الصورة، مما ينال من قدسيته.