حبوب أوكرانيا تتأهب لُغُزو الأسواق.. أول سفِيْنة تتحرك

وبحسب تقديرات تركيا، فإن أول سفِيْنة محملة بالحبوب معدة للتصدير من الموانئ الأوكرانية جاهزة للتحرك غدًا.

قال إبراهِيْم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تغادر السفِيْنة غدًا.

وأضاف كالين للقناة السابعة التركية أن مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول من المرجح أن يكَمْل العمل النهائي على طرق التصدير قريبًا جدًا.

اتفاقية تم توقيعها برعاية الأمم المتحدة وتركيا فِيْ 22 يوليو توفر ممرًا آمنًا للسفن التي تحمل الحبوب للخروج من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وروسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، ويهدف الاتفاق الذي توسطت فِيْه الأمم المتحدة فِيْ اسطنبول الأسبوع الماضي إلَّى تخفِيْف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ الُغُزو الروسي.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن محصول البلاد هذا العام قد يكون نصف الكَمْية المعتادة بسبب الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي بالإنجليزية على تويتر “محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بالانخفاض بمقدار النصف”.

وأضاف “هدفنا الرئيسي هُو تجنب أزمة غذاء عالمية بسبب الُغُزو الروسي. لا تزال هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب”.

تواجه أوكرانيا، وهِيْ مورد رئيسي للحبوب إلَّى العالم، صعوبات فِيْ الحصول على الحبوب للمشترين بسبب الحصار الروسي لموانئها على البحر الأسود.