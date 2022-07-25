حبوب أوميغا 3 للتنحيف وأهم فوائدها وطرق الاستفادة منها بشكل صحيح ،ارتفاع الوزن من أكثر المصاعب التي تواجه الأمهات، لا سيما بعد مرحلتي الحمل والولادة، وفي الآونة الاخيرة انتشرت في العالم مجموعة كبيرة من أنواع من المكملات الغذائية ذات القدرة على تخفيف الدهون في الجسم، ومنها زيت السمك أو حبوب أوميجا 3 المشهورة بفوائدها التي تقوي صحة القلب والشرايين، وتقليل الدهون الثلاثية.

ما هي حبوب أوميغا 3 للتخسيس

يُشتق زيت السمك بشكل أساسي من الأسماك الدهنية وهو محمّل بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، مثل أوميغا 3.

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول زيت السمك أو تناول السمك يمكن أن يساعد في تقليل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية.

يتوفر زيت السمك على شكل أقراص أو كبسولات، بما في ذلك حبوب أوميغا 3 لفقدان الوزن.

استشر طبيبك أو اختصاصي التغذية قبل اختيار المكمل.

ما هو أفضل مكمل السمك أو زيت السمك للتخسيس

تحتوي جميع أنواع الأسماك على أحماض أوميغا 3 الدهنية، لكن أفضل مصادرها هي الأسماك الدهنية. فيما يلي قائمة بالأسماك الدهنية التي يمكنك تناولها لإنقاص الوزن

سمك السلمون البري.

سمك الأسقمري البحري.

سمك مملح.

تونة.

سمك القد في المحيط الهادئ.

هلسا.

إذا كنت لا تحب أو لا تحب تناول السمك، فاستخدم مكملات زيت السمك أو حبوبه.

إليك ما تحتاج إلى البحث عنه في مكملات زيت السمك

تحقق من نسبة EPA و DHA لمكملات زيت السمك.

يجب أن تكون مكملات زيت السمك قادرة على توفير 500 مجم من EPA و DHA معًا.

توصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك زيت السمك.

اختر علامة تجارية مشهورة وذات سمعة طيبة تم اختبارها من قبل طرف ثالث.

ابحث عن الإضافات التي قد تكون سامة بالنسبة لك.

كن محددًا بشأن نوع زيت السمك الذي تستخدمه. بعض زيوت السمك، مثل زيت كبد الحوت، غنية بفيتامينات أ ود.

يمكن أن تكون سمية هذه الفيتامينات التي تذوب في الدهون قاتلة.

قم دائمًا بشراء مكمل زيت السمك الذي وصفه طبيبك.

ما هو أفضل وقت لاستهلاك زيت السمك أو حبوب أوميغا 3 لإنقاص الوزن

متى تستهلك زيت السمك لإنقاص الوزن أفضل وقت لاستهلاك زيت السمك هو

30 إلى 60 دقيقة بعد الاستيقاظ.

30 دقيقة قبل الغداء.

30 دقيقة قبل النوم.

بصرف النظر عن فقدان الوزن، هناك عدد لا يحصى من الفوائد الصحية لأقراص أوميغا 3 لفقدان الوزن، من تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إلى جعل شعرك لامعًا.

الفوائد الصحية لأقراص أوميغا 3 لفقدان الوزن

يخفض ضغط الدم.

يقلل من مخاطر عدم انتظام ضربات القلب.

يساعد في تقليل التوتر والقلق.

يبطئ التنكس البقعي.

يساعد في تقليل التورم والألم وتهدئة آلام العضلات.

يحسن صحة الجلد.

يقلل من تساقط الشعر.

هل تناول حبوب أوميغا 3 لفقدان الوزن آمن أثناء الحمل

الأحماض الدهنية أوميغا 3 لها تأثير إيجابي على الطفل والأم.

أنها تساعد في نمو الدماغ والعين وتمنع الحساسية عند الرضع.

يمكن أن يمنع تناول مكملات زيت السمك الولادة المبكرة.

تحقق لاستشارة طبيبك عن الجرعة ووقت الاستهلاك أو إذا كان يجب عليك استهلاك زيت السمك على الإطلاق.

تغييرات نمط الحياة التي تحتاجها لتناول حبوب أوميغا 3 لإنقاص الوزن

تناول خمس أنواع مختلفة من الخضار ثلاث مرات في اليوم.

تناول ثلاثة أنواع مختلفة من الفاكهة مرتين في اليوم.

للحصول على أفضل النتائج، تناول مكملات زيت السمك في الأوقات المحددة.

تناول أنواعًا مختلفة من الأسماك الدهنية كل يوم على الأقل في وجبة واحدة.

استهلك مصادر أخرى للبروتينات الخالية من الدهون للحصول على جميع أنواع الأحماض الأمينية.

استهلك مصادر أخرى للدهون الصحية، مثل المكسرات والسمن وزيت الزيتون وما إلى ذلك.

تجنب تناول الطعام بالخارج.

تجنب الكحول.

تجنب الأطعمة المقلية السريعة.

تحقق من نسبة الدهون في جسمك كل شهر.

تحقق من وزنك وانقر فوق الصور كل أسبوعين لتتبع فقدان الوزن.

تجريب بانتظام.

قم بمزيج من تمارين القلب وتمارين القوة.

مارس اليوغا.

خذ 10 دقائق من وقتك للاستمتاع بالهدوء.

مارس رياضة أو امش من أجل قضية اجتماعية أو علم الأطفال الفقراء في مدرسة محلية أو اقض وقتًا ممتعًا مع العائلة أو الأصدقاء أو حيوانك الأليف.

أغلق هاتفك المحمول والكمبيوتر المحمول والتلفاز وما إلى ذلك واقرأ كتابًا قبل النوم.

نم لمدة 7 إلى 8 ساعات.

كيف تساعدك حبوب التخسيس أوميغا 3 على إنقاص الوزن

يستعيد زيت السمك نسبة أحماض أوميغا 3 الدهنية لفقدان الوزن بشكل عام.

يمكنك استعادة مستويات أوميغا 3 عن طريق تناول الأسماك الدهنية أو تناول مكملات زيت السمك.

وهذا بدوره يقلل من زيادة الوزن الناجم عن الالتهاب ويحسن الدهون.

هذا هو المنطق العلمي الأساسي وراء خصائص فقدان الوزن لزيت السمك.

قد يزيد زيت السمك من الشعور بالامتلاء.

تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك في إنقاص الوزن عن طريق تحسين دورة الجوع والشبع.

يمكن للأفراد الذين يرغبون في إنقاص الوزن تناول مكملات زيت السمك بعد استشارة الطبيب.

في تجربة، تمت إضافة أحماض أوميغا 3 الدهنية طويلة السلسلة إلى مرضى السمنة إلى جانب القيود الغذائية.

تم تزويد المرضى بـ 260 مجم يوميًا أو 1300 مجم من أحماض أوميغا 3 الدهنية مع زيت السمك، وكان شبعهم بعد الأكل مرتفعًا.

قد يحسن زيت السمك معدل الأيض.

يساعد زيت السمك في إنقاص الوزن عن طريق تحسين التمثيل الغذائي.

كلما زاد معدل الأيض لديك، تميل إلى فقدان الوزن.

أظهرت دراسة تجريبية أن تناول 3 جرام يوميًا من أحماض أوميغا 3 الدهنية يحسن معدل التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون.

قد يساعد زيت السمك على حرق الدهون.

قد تساعد مكملات زيت السمك على حرق الدهون وتعبئتها عن طريق تسريع أكسدة الأحماض الدهنية.

قد يساعد زيت السمك في بناء كتلة العضلات.

يساعد زيت السمك أيضًا في بناء العضلات مما يساعد على زيادة معدل الأيض.

وجد العلماء أن تناول زيت السمك المكمل للبشر يمكن أن يساعد في التمثيل الغذائي للعضلات وتحسين كتلة العضلات.

قد يساعدك زيت السمك على فقدان بوصات واكتساب كتلة هزيلة.

يمكن أن تساعدك أحماض أوميغا 3 الدهنية في زيت السمك على فقدان الدهون وبناء كتلة العضلات.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، أدت ستة أسابيع من مكملات زيت السمك إلى انخفاض كبير في كتلة الدهون وزيادة في كتلة الدهون لدى البالغين الأصحاء.

يقلل زيت السمك من مستويات الدهون الثلاثية.

عندما تستهلك الكثير من الأطعمة غير الصحية ولا تمارس الرياضة، ترتفع مستويات الدهون الثلاثية لديك.

هذا يعرضك لخطر السمنة والأمراض ذات الصلة مثل أمراض القلب والسكري وتصلب الشرايين وما إلى ذلك.

لقد وجد أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في زيت السمك تساعد في تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

تقلل أحماض أوميغا 3 الدهنية من توافر الأحماض الدهنية وإيصالها وتقليل إنزيمات تصنيع الأحماض الدهنية.

وهذا بدوره يمنع تكوين جزيئات الدهون الثلاثية ويحميك من زيادة الوزن.

زيت السمك يخفض الكولسترول السيئ.

قد تؤدي السمنة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن، أضف زيت السمك إلى نظامك الغذائي.

لن يساعدك فقط على فقدان الدهون تحت الجلد ولكن أيضًا يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة.

يمنع زيت السمك مقاومة الأنسولين.

يمكن أن يصبح جسمك مقاومًا للأنسولين إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة باستمرار.

يصبح الأنسولين غير حساس للجلوكوز ولا يمتصه.

هذا يجعلك تشعر بالجوع لأن خلاياك خالية من الجلوكوز، ونتيجة لذلك، تأكل أكثر وتكتسب وزناً.

وجد الباحثون أن المكملات قصيرة المدى بزيت السمك يمكن أن تساعد في زيادة حساسية الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي.

يمكن أن يساعد زيت السمك في تقليل الالتهاب.

يمكن أن تؤدي فترات الإجهاد الطويلة في الجسم أيضًا إلى زيادة الوزن.

أكدت الدراسات أن زيت السمك مضاد للالتهابات.

يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم عن طريق تثبيط مسارات الالتهاب.

حبوب أوميغا 3 لفقدان الوزن

يمكنك تناول الأسماك الدهنية أو استخدام حبوب أو مكملات زيت السمك لإنقاص الوزن.

تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول أوميغا 3 طويلة السلسلة يمكن أن يحسن تكوين الجسم ويساعد على إنقاص الوزن.

تذكر أن الجرعة ستختلف حسب عمرك وتاريخك الطبي وأدويتك الحالية وما إلى ذلك.

لذا، تحدث إلى طبيبك قبل تناول السمك

ينصح المختصين في مجال الصحة بأخذ حبوب أوميجا 3، والاهتمام بتناول زيت السمك بسبب انها من المصادر الممدة للجسم وهي أماكن ممتازة لاثنين من أحماض أوميجا، الدهنية الرئيسية، وهما حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض docosahexaenoic (DHA) الرئيسيان للصحة العامة بسبب العديد من الفوائد الصحية .