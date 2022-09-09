حبوب روسيا تنقذ العالم من المجاعة.. رسالة طمأنة من بوتين

بعثت موسكو برسالة تطمين إلَّى العالم فِيْ ظل المخاوف السائدة بشأن الإمدادات الغذائية، وما يترتب على ذلك من مجاعات متوقعة فِيْ بعض أنحاء العالم.

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الجمعة ان بلاده ستصدر 30 مليون طن من الحبوب بنهاية العام وانها مستعدة لزيادة هذه الكَمْية الى 50 مليون طن.

ولم يذكر بوتين تفاصيل لكن وزارة الزراعة قالت قبل أسبوع إن روسيا مستعدة لتصدير 30 مليون طن من الحبوب فِيْ النصف الثاني من عام 2022.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم فِيْ الأشهر الأخيرة، مما أثار مخاوف من حدوث مجاعة فِيْ أفقر البلدان. ومن أسباب ذلك الصراع فِيْ أوكرانيا، التي تعد إلَّى جانب روسيا أحد أكبر منتجي الحبوب فِيْ العالم، فضلاً عَنّْ الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود لمدة خمسة أشهر.

ومع ذلك، هدأ الموقف مع استئناف الصادرات الأوكرانية، وإن كان بكَمْيات صغيرة نسبيًا، بموجب اتفاق مع روسيا توسطت فِيْه تركيا والأمم المتحدة فِيْ يوليو.

وكرر بوتين، فِيْ تصريحات متلفزة خلال اجتماع عبر الإنترنت مع مجلس الأمن الروسي، نفس الشكوى التي قدمها يوم الأربعاء بأن الاتفاق، الذي سينتهِيْ فِيْ نوفمبر / تشرين الثاني ما لم يتفق الطرفان على تمديده، لم يقدم أي ميزة لروسيا أو أفقر الدول. .

قال متحدث باسم الأمم المتحدة فِيْما يتعلق بمبادرة شحن الحبوب فِيْ البحر الأسود يوم الأربعاء إن 30٪ من الأغذية التي تغادر أوكرانيا ذهبت إلَّى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

لكن الأمم المتحدة قالت أيضًا إن صفقة التصدير عملية تجارية مدفوعة بآليات السوق وليس دوافع إنسانية.

وقال الكرملين إنه يتوقع أن يناقش بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي انتقد الاتفاق، المسألة عَنّْدما يلتقيان فِيْ أوزبكستان الأسبوع المقبل.

قالت وزارة الزراعة الروسية فِيْ 5 أغسطس / آب، إن روسيا، أكبر مصدر للقمح فِيْ العالم، من المتوقع أن تصدر 50 مليون طن من الحبوب فِيْ الموسم الجديد الذي يصادف من يوليو إلَّى يونيو 2023 إذا وصل محصولها إلَّى الهدف. أعلن ذلك بوتين فِيْ مايو وهِيْ 130 مليون طن.