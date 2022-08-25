حبيبة جون مكافِيْ السابقة تؤكد أنه ما زال على قيد الحياة فِيْ وثائقي جديد

بدأت منصة Netflix فِيْ عرض الفِيْلم الوثائقي “John McAfee القِصَّة المجنونة لهارب” الجري مع الشيطان The Wild World of John McAfee، والذي يتناول قِصَّة رجل الأعمال الأمريكي ومبدع واحد من أشهر الأعمال الإلكترونية. مضاد فِيْروسات. برامج “مكافِيْ”، التي تم العثور عليها فِيْ يونيو / حزيران الماضي، توفِيْ فِيْ زنزانة سجن فِيْ برشلونة بإسبانيا.

وقالت صديقة مكافِيْ السابقة “سامانثا هِيْريرا” فِيْ الفِيْلم الوثائقي إنه اختلق قِصَّة وفاتها وإنه لا يزال على قيد الحياة ويعيش الآن فِيْ تكساس.

لكن وفقًا لشرطة نيويورك، تعرض مكافِيْ لأزمة قلبية فِيْ عام 2012، وبعد ذلك ترك صديقته سامانثا وتزوج جانيس دايسون.

فور صدور بيان سامانثا، ردت زوجة مكافِيْ عبر تويتر قائلة “أتمنى أن تكون القِصَّة صحيحة، لكن إذا كان جون على قيد الحياة، فلن يختار تكساس للاختباء فِيْها”.

يكشف هذا الفِيْلم عَنّْ ألغاز جديدة من سنوات هروب “مكافِيْ” الجامحة، وكَيْفَ ادعى إصابته بنوبة قلبية بعد اعتقاله فِيْ غواتيمالا لتجنب تسليمه إلَّى السلطات المحلية فِيْ جزيرة بليز، التي اتهمته بالقتل. جاره “جريجوري بين”، من خلال لقطات فِيْديو أصلية ومقابلات مع أحد رواد التكنولوجيا.

ويستند الفِيْلم إلَّى مقابلات مع شخصيات رئيسية فِيْ حياة مكافِيْ، بما فِيْ ذلك الصحفِيْ روبرت كينج، الذي يقدم لقطات أرشيفِيْة أثناء الفِيْلم، من إخراج تشارلي راسل الحائز على جائزة بافتا، ويستمر لمدة ساعة و 45 دقيقة.

وفقًا لـ esquire، كان McAfee يعيش فِيْ Ambergris Caye فِيْ بليز، فِيْ عام 2012، ودخل فِيْ معركة مع جاره، Greyjoy Foll، على كلاب McAfee الأربعة، والتي تم العثور عليها لاحقًا مسمومة حتى الموت، مع العثور على “Bean” ميتًا لاحقًا بعد ذلك. من In the Head، تم توجيه إصبع إلَّى John McAfee، خاصة بعد فراره من البلاد مع صديقته.

فِيْ عام 2015، احتل مكافِيْ عَنّْاوين الصحف عَنّْدما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة كَمْرشح للحزب الليبرالي، لكنه فشل. ترشح مكافِيْ أيضًا لمنصب رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى فِيْ انتخابات عام 2022، حيث خسر الرئيس دونالد ترامب أمامه. منافس، جو بايدن.

فِيْ عام 2022، أمرت محكَمْة فِيْ فلوريدا المالك جون مكافِيْ بدفع 25 مليون دولار لشركة Faull فِيْ دعوى قضائية ضد الموت غير المشروع رفضت McAfee دفعها على أساس أنه ليس لديه أصول.

تم القبض على مكافِيْ فِيْ إسبانيا فِيْ أكتوبر 2022 واتُهم بالفشل فِيْ دفع الإقرارات الضريبية لمدة 4 سنوات، على الرغم من كسب الملايين من الوظائف الاستشارية والمشاركة فِيْ المؤتمرات والعملات المشفرة وبيع حقوق كتابة قِصَّة حياته.