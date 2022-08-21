حبيبة سلمان خان السابقة تفتح النار عليه وتعتبره “مريض ومعَنّّْف النساء”

عادت الممثلة سومي علي، العاشقة السابقة لنجم بوليوود سلمان خان، إلَّى دائرة الضوء مرة أخرى، بعد أن هاجمته على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة إياه بـ “كاره النساء”.

صرحت سومي بأنها ليست المرأة الوحيدة التي عانت من النجمة الهندية الشهِيْرة، لكن هناك الكثير من النساء اللواتي عانين من عَنّْف سلمان وإساءة معاملتهن.

وقالت سومي فِيْ تدوينة على إنستغرام “إنه امرأة متحرش بها وهناك الكثير من النساء ولست أنا فقط لذا توقفوا عَنّْ الاهتمام به. إنه مريض وسادي”.

لم تكن هذه هِيْ المرة الأولى التي تهاجم فِيْها سومي سلمان خان، حيث شارك قبل بضعة أشهر مقطعًا من أغنية بوليوود مع الصور الظلية للممثلين.

يبدو أن الفِيْديو كان لأغنية مين بياار كيا، وكتبت، “هارفِيْ وينشتاين بوليوود! النساء اللواتي أساء إليهن سيخرجن يومًا ما ويشاركن الحَقيْقَة ك aishwaryaraibachchan_arb.”

أوضحت الممثلة الباكستانية المولد، فِيْ إحدى مقابلاتها السابقة، أنها انفصلت عَنّْ سلمان خان لأنه خدعها، قائلة “لقد مرت 20 عامًا على انفصالي عَنّْه، خدعَنّْي وانفصل عَنّْه. وغادر، الأمر كذلك. بسيط “.

يُذكر أن سومي علي وسلمان خان كانت لهما علاقة رومانسية استمرت قرابة 10 سنوات وبعد انفصالها عَنّْ سلمان غادرت بوليوود وانتقلت إلَّى الولايات المتحدة.

من الناحية الفنية، ينتظر نجم بوليوود الشهِيْر سلمان خان عرض فِيْلمه الأخير، Kabhi Eid Kabhi Diwali، إلَّى جانب النجمين Pooja Hedge و Venkatesh Dagupati، المقرر عرضه فِيْ 30 ديسمبر.

كَمْا سيظهر سلمان فِيْ فِيْلم الإثارة القادم Tiger 3 مع كاترينا كايف وعمران هاشمي.

أعلن خان عَنّْ تكَمْلة فِيْلمه 2015 Bajrangi Bhaijaan.

تحدث نجم بوليوود فِيْ حدث استضافه المخرج كاران جوهر قائلاً “لدي علاقة قوية مع المخرج راجامولي ووالده الذي كتب باجرانجي بهاجان وسنعمل معًا مرة أخرى قريبًا من أجل Bajrangi Bhaijaan 2. كتب Bajrangi Bhaijaan وإخراجها. كبير خان، من إنتاج سلمان خان وروكلين فِيْنكاتيش. الفِيْلم من بطولة كارينا كابور ونواز الدين صديقي وهارشالي مالهُوترا.