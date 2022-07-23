حبيب العازمي حرب الكلمات وتبادل اللكمات في شعر المحاورة ليست جديدة

واستعرض برنامج “أسبوع MBC” التجاوزات في شعر الحوار حيث استضاف الشاعر حبيب العازمي للحديث عما وصفه مقدم البرنامج يوسف الغنمي بأنه حرب كلامية وتبادل ضربات.

الشعر الزائد #التحدي حرب الكلمات … وتبادل الضربات …

“قصة هذا الأسبوع” التي تحدثت عنها مع ضيفي الموقر الشاعر @ habib6151 👇🏻# يوسف_الغنمي#MBCinAweek pic.twitter.com/1d0lqlFbb6

– يوسف الغنامي (PartOfYoussef) 22 يوليو 2022

المشاهد ليست جديدة

وقال العازمي خلال لقائه بالبرنامج إن المشاهد التي رآها البعض خلال الفترة الأخيرة من أزمة بين الشعراء، كانت هناك مشاهد مماثلة في الماضي، لكنها لم تنشر بسبب قلة سرعة الانتشار عبر الشبكات. . الاجتماعية. المواقع

رسالة للشعراء

وأضاف حبيب العازمي أنه مع خلافة الشعراء وانتشار الخيال والعنصرية والقبلية واستبعاد الإهانات للنسب والشرف ونحوهما، ولهذا السبب يجب على الشعراء السعي إلى التماسك والوطنية والوحدة وطرق جديدة. لا ينبغي أن تصنع بأفكار خاطئة لأن هذا لا يدل على المجتمع السعودي المعروف بكرمه وكرمه. .