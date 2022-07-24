حبيب غلوم وهِيْفاء حسين يستمتعان فِيْ البوسنة ويركبان التلفريك مع ابنيهما

يقضي الفنان الإماراتي حبيب غلوم إجازة مع زوجته هِيْفاء حسين وأطفالهما فِيْ البوسنة.

شارك غلوم مقطع فِيْديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ظهر فِيْه مع العائلة، بينما كانوا يقضون إجازاتهم الصيفِيْة، حيث يسافرون بالتلفريك.

فِيْ الفِيْديو، اعتقد أطفال حبيب وهِيْفاء أن التلفريك كان مروحية. وتعليقًا على الفِيْديو، قال حبيب “أطفالي يفهمون التلفريك والمروحية”.

تفاعل الجمهُور بشكل كبير مع الفِيْديو وسلط الضوء على جمال وجود الطفلين، متمنياً للأسرة عطلة سعيدة.

ونشر الفنان الإماراتي مقطع فِيْديو آخر على موقع إنستجرام، ظهر فِيْه مع أسرته على عربة يجرها حصانان.

وبدا حبيب وهِيْفا والأطفال سعداء للغاية خلال الرحلة، ونصح حبيب جمهُوره فِيْ التعليق بزيارة البوسنة.

فِيْما شاركت هِيْفاء حسين، عبر حسابها على إنستجرام، مجموعة من القصص ظهرت فِيْها بعضها مع أطفالها وزوجها، وبدت سعيدة.

وجاء فِيْ تعليقات المتابعين على الصور التي نشرها غلوم “أنشو حلوة، البوسنة، ذهبت العام الماضي وهِيْ مألوفة للغاية”.

وقال أحد المتابعين “بارك الله فِيْك أسرة جميلة”.

وعلق آخر بقوله “فِيْ الواقع، البوسنة بلد جميل للغاية ولا يسلب حقها فِيْ السياحة”.

من ناحية أخرى؛ على الصعيد التقني وكان حبيب غلوم قد حضر الموسم الرمضاني لعام 2022 من مسلسل “سنة الجريش” إلَّى جانب النجمة حياة الفهد، وحقق العمل نجاحاً باهراً.

وضم العمل نجوم من العالم العربي، منهم حسن البلام، ستيفاني صليبا، هبة الحسين، حبيب غلوم، حمد العماني، ليلى السلمان، عبد الله الخضر، طلال باسم، رجاء بلمير، بشار. شطي.

و “سنة الجريش” إخراج مناف عبد الله وتأليف محمد النابلسي وفكرة حسين المهدي وإشراف عام يوسف الغيث.

كَمْا شارك حبيب غلوم وزوجته هِيْفاء حسين فِيْ مسلسل “الزقوم” الذي حقق نجاحاً لافتاً.

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