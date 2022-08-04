حتى 4 سبتمبر.. “مفاجآت صيف دبي” تواصل فعالياتها وعروضها المميزة

يواصل “مفاجآت صيف دبي” أنشطته وعروضه الخاصة فِيْ جميع أنحاء المدينة لإتاحة الفرصة لسكان دبي وزوارها للاستمتاع بوقتهم خلال أشهر الصيف.

تقدم “مفاجآت صيف دبي 2022” – التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وستستمر حتى 4 سبتمبر المقبل – مجموعة من العروض الترفِيْهِيْة الحية والعروض الترويجية والخصومات فِيْ مختلف مراكز التسوق بالإضافة إلَّى الإقامة بالفنادق والمطاعم وغيرها. .

يقدم عدد من الكوميديين عروض ترفِيْهِيْة حية فِيْ عدد من الوجهات، بالإضافة إلَّى عروض موسيقى “الهِيْب هُوب” وغيرها.

حصل “مفاجآت صيف دبي” على دعم الراعي الرئيسي، بطاقة “ماستر كارد راك بنك”، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين فِيْ مجموعة الفطيم، “دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا”، “السيف”، مجموعة الزرعوني. “ميركاتو”، مجموعة عبد الواحد الرستماني، “بلوواترز” و “مفاجآت صيف دبي”. سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، اينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم، مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة، نخيل ابن بطوطة مول، ذا بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2 و ذا بيتش آند ذا أوتليت فِيْليدج.

تواصل دولة الإمارات ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية مميزة ومكان مفضل للعيش والعمل والزيارة.

عززت دولة الإمارات مكانتها على خريطة السياحة العالمية، لتصبح من أهم الوجهات السياحية العالمية، حيث جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً فِيْ عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بقطاع السياحة والسفر والفنادق فِيْ عام 2022.

استقطبت المنشآت الفندقية فِيْ الإمارات حوالي 6 ملايين زائر أمضوا 25 مليون ليلة فندقية خلال الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، أي أكثر من معدلات ما قبل الوباء، ومتوسط ​​مدة الإقامة. لضيوف إنشاء الفنادق نما. بنسبة 25٪ خلال نفس فترة المقارنة، بزيادة من 3 إلَّى 4 ليالٍ فندقية، وبلغت نسبة إشغال المنشآت الفندقية فِيْ الدولة خلال هذه الفترة 80٪، وهِيْ من أعلى المعدلات فِيْ العالم.

وحققت المنشآت الفندقية إيرادات بلغت 11 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 بنمو 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجلت هذه المنشآت عودة للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية بنحو 200 ألف غرفة فندقية.

وعلى صعيد الرحلات الجوية والضيافة، بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات 20 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 8.6 مليون مسافر مسجّل فِيْ نفس الفترة من عام 2022 بزيادة قدرها 135٪ وعدد الترانزيت. مسافر من إجمالي المسافرين عبر المطارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وصل عدد ركاب دولة الإمارات إلَّى نحو 7 ملايين مسافر، بنسبة نمو 203٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

زادت مساهمة قطاع السفر والسياحة فِيْ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلَّى 15٪ مقارنة بـ 11.6٪ فِيْ عام 2022.