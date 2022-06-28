حجاج المغرب عن طريق مكة إجراءات السفر لم تستغرق دقيقة

الترحيب الحار وسرعة الإنجاز وسيولة الإجراءات، هذا ما وجده حجاج المملكة المغربية الذين استفادوا من “مبادرة طريق مكة” التي أطلقتها وزارة الداخلية لهذا العام 1444. هـ ضمن برنامج لخدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

الفرح والأمل

في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. بينما يستعدون للمغادرة إلى الأماكن المقدسة، تغمر وجوههم الفرح والأمل الذي يقودهم إلى إكمال حجهم والعودة كما أنجبتهم أمهاتهم. واستقبلت وكالة “واس” هؤلاء الحجاج، حيث أكدت الحاج طاهرة الحلواني (60 عاما) أن استكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج كان سلسًا وسريعًا للغاية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال. مقدمًا شكره للمملكة على هذه المبادرة.

إجراءات التشطيب

من جانبه أوضح الحاج أبو مؤمن الحسن (62 عاما) أن هناك فرقا كبيرا بين 2008 وهذا العام فيما يتعلق بسرعة إنجاز إجراءات السفر حيث أصبحت الإجراءات أسهل مما يوفر الوقت والجهد على السفر. ويساعدهم الحجاج على أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، وهذا الرأي هو الحاج فتحي عبد الرزاق الذي عبر عن سعادته بحسن الاستقبال والترحيب حتى الانتهاء من إجراءات السفر، مشيدًا بالمبادرة التي وصفها بأنها ذكية وهادئة. فكرة عملية.

منظمة عظيمة

من جهته، أشار الحاج زهير نوري (38 عاما) إلى أن عملية استكمال إجراءات السفر لم تستغرق أكثر من دقيقة، مبينا أن المبادرة الرائعة “طريق مكة” سهلت واختصرت الكثير من الإجراءات، فيما أبدت الحاجة رشيدة محوب الإعجاب بالتنظيم داخل قاعة المبادرة، ورحب به عمال المبادرة، شاكرين حكومة المملكة العربية السعودية على قدراتها البشرية والمادية والفنية في خدمة الحجاج.