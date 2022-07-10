حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق

أكمل حجاج بيت الله الحرام رجم الجمرات الثلاث اليوم، في أول أيام التشريق “يوم القيامة”، وسط تنظيم دقيق من جميع الجهات المعنية، حفاظاً على أمن الحجاج.

ثاني أعظم أيام الله

واليوم الحادي عشر من ذي الحجة بعد يوم النحر، هو ثاني أكبر يوم في نظر الله، ويسمى “القار” لاستقرار الناس في منطقة منى بعد انتهائهم. وطواف الإفاضة والنحر والراحة، ومن المستحب فيه “صلاة الاستغفار والدعاء”. يارب امنحنا الخير في الدنيا والآخرة، والطيبة، واحفظنا من عذاب خير النار والآخرة “.

علامات المشاعر المقدسة، رشق الحجارة، ضيوف الرحمن، مكة – المقدسة