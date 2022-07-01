حجاج يشيدون بالنقلة النوعية الكبرى في تنظيم موسم الحج

أعرب العديد من الحجاج عن سعادتهم بتجربة السفر إلى الأماكن المقدسة على متن قطار الحرمين السريع، والتي ساعدت في تقليل وقت سفر الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة بنسبة 50٪، وهو ما يمثل نقلة نوعية في نظام الخدمات الأساسية خلال موسم الحج. .

واستعرضت وكالة الأنباء السعودية آراء العديد من الحجاج أثناء سفرهم اليوم من محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة إلى محطة قطار مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

تجربة استثنائية

ووصفت النائبة البحرينية الدكتورة معصومة بنت حسن عبد الرحيم السفر بالقطار بأنه “تجربة استثنائية” أتاحت لها زيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي بعد عامين من تفشي وباء كورونا الذي أثر على جميع مناحي الحياة في كل المجتمعات.

وأعربت الدكتورة معصومة عبد الرحيم في مقابلتها لوكالة الأنباء السعودية (واس) عن سعادتها بالتطور الكبير في كافة المشاريع والخدمات بالمدينة المنورة بشكل عام ومحطة السكة الحديد بشكل خاص.

وقالت “عندما وصلت إلى محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة اليوم، وجدت مشهدًا آخر من التطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، والتنوع الفريد لمشاريع وخدمات النقل، وخاصة منطقة الحرمين. مشروع سكة ​​حديد الحرمين، والكادر الوطني يعمل باحترافية كبيرة في هذا المشروع الذي يحق لنا جميعاً أن نفخر به كعرب ”.

الجوانب التنظيمية

وأضاف “زرت المدينة المنورة منذ زمن بعيد، واليوم أجد نفسي أشهد حجم التطور والنهضة العمرانية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية التي تم اتخاذها داخل المسجد النبوي وفي الساحات لخدمة المصلين والزوار.، وجهود المرشدين المتواجدين في كل مكان في المسجد، وخدمات التنظيف، وتنفيذ التعاليم الصحيحة لديننا الحنيف من خلال الاهتمام بجميع الزوار من مختلف الأجناس والألوان “.

بدوره أشاد الحاج جعفر محمد أبو الرويس منسق رحلات الحج من مملكة البحرين، على سرعة إنجاز إجراءات الحجاج بمطار المدينة المنورة، مشيرا إلى أنه فور وصول رحلة الحج اكتملت إجراءات الدخول على الفور. من قبل عمال المطار في فترة قصيرة ؛ تسهيل نقل المعتمرين إلى السكن عبر حافلات الانتظار خارج المطار في وضع التشغيل دون تأخير.

خدمة رائعة

وأضاف “تجربة الانتقال من المدينة المنورة إلى مكة بالقطار تمثل تغييراً هاماً في إعداد خدمات النقل والنقل لتسهيل رحلة الحاج وتقليل وقت الوصول من 4 ساعات ونصف إلى 2.5 ساعة فقط، وهذا هو خدمة رائعة توفر الكثير من الجهد والوقت “.

من جهته، بدأ الحاج أبو إياد من الأردن حديثه، والحمد لله الذي سهل عليه القدوم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، مشيدًا بمشروع قطار الحرمين السريع الذي يوفر الحجاج والمنظمين. مع الكثير من الراحة وسهولة التنقل بين المدينتين المقدستين خلال موسم الحج.

وأضاف “يوفر القطار الراحة لكثير من ذوي الحالات الخاصة وكبار السن، ويوفر سعة إضافية للتنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى وسائل النقل الأخرى المتاحة”.