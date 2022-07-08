حجاج يصعدون إلى عرفات سيرًا على الأقدام

مع استمرار الحافلات في نقل الحجاج من منطقة منى إلى مستوى عرفات، يتوق كثير من الحجاج للوصول إلى عرفات سيرًا على الأقدام رغم الطقس الحار، سعياً وراء أجر الله العظيم في هذا اليوم الطيب المبارك.

شهدت المناطق المجاورة لجبل الرحمة خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ إطلاق مشروع تطوير وتحسين المناطق المحاذية لجبل الرحمة، ضمن مبادرة معالجة التشويه البصري في المشاعر المقدسة، في محاولة منها. لتحسين الخدمات والمرافق لتحسين الخدمة المقدمة لزوار المنطقة المحيطة بجبل الرحمة على مدار العام، بما يتماشى مع متطلبات العصر. يتضمن المشروع حزمة من الخدمات التي من شأنها رفع المكان وجعله أكثر راحة، بمساحة 200 ألف متر مربع، وإنشاء مواقف عامة للحافلات وسيارات الزائرين الأخرى، وتحسين الحمامات القائمة، وإنشاء حمامات جديدة، وإضاءة الجبل و محيطها، وتطوير وتحسين أعمدة التخميد بالمناخ والماء.