حجازي يجتمع بـ”نجوم الاتحاد”.. رسالة مثيرة

التقى النجم المصري أحمد حجازي قلب دفاع الاتحاد، مع زملائه فِيْ الفريق الأول لكرة القدم فِيْ الساعات الماضية.

كان حجازي فِيْ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، منذ صيف عام 2022، عَنّْدما انضم إليهم من وست بروميتش ألبيون، إنجلترا.

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على مدار موسمين، ساعد المدافع المصري فِيْ إعادة قلعة العميد إلَّى المنافسة على الألقاب بعد سنوات واجه فِيْها الفريق الأول لكرة القدم شبح الهبوط.

* تفاصيل لقاء حجازي مع نجوم الاتحاد

وبحسب الصحفِيْ الرياضي قصي نقادي، شدد حجازي لزملائه من الاتحاد، خلال المباراة، على ضرورة إسعاد جماهِيْر الفريق الأول لكرة القدم بأي شكل من الأشكال فِيْ الموسم الرياضي الحالي.

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قال أحمد حجازي. حرفِيْا “جماهِيْرنا كانت مستاءة للغاية الموسم الماضي … وينبغي أن يكونوا سعداء هذا العام، مهما حدث”.

يذكر أن الاتحاد استهل الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 بفوزه 3-صفر على العدالة فِيْ الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي.