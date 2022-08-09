حجز أماكن الإقامة في قطر خلال كأس العالم 2022 ، إنه من المعروف ان كأس العالم لعام 2022 سيتم إنعقاده داخل دولة قطر العربية ، حيث عملت قطر على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين من الدولة ، والوافدين اليها من الاجانب وذلك لتسهيل حضور المونديال بشكل مباشر عبر مدرجات النادي ، حيث عملت على توفير الإقامة للأفراد خلال المونديال عبر التسجيل على روابط إلكترونية في حجز التذاكر والإقامة دون عناء .

وكالة الإقامة

تم إنشاء موقع إلكتروني رسمي لحجز أماكن الإقامة في قطر خلال مباريات كأس العالم، حيث أطلق على الموقع اسم وكالة الإقامة. بأذواق الحاضرين من مواطنين أو أجانب.

حجز الإقامة في قطر خلال مونديال 2022

يمكن حجز إقامة في قطر لحضور مباريات كأس العالم من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع وكالة الإقامة مباشرة.

أضف تاريخي الوصول والمغادرة في الأماكن المتوفرة.

حدد عدد الوحدات التي سيتم حجزها.

قم بتضمين عدد الأفراد وأعمارهم.

انقر على كلمة البحث.

يظهر عدد من الأماكن المناسبة، اختر الأفضل واضغط على خيار العرض.

أضف رقم التذكرة أو رقم أمر الضيافة.

انقر فوق أيقونة إرسال.

اتبع الإجراءات لتأكيد عملية الحجز.

أسعار الإقامة في قطر خلال مونديال 2022

تباينت أسعار حجوزات الإقامة في دولة قطر خلال المونديال على النحو التالي

الشقق والفيلات تبدأ أسعارها من 1،382.00 ريال قطري.

الفنادق العائمة تبدأ الأسعار من 1،240.00 ريال قطري.

قرى المشجعين تبدأ الأسعار من 740.00 ريال قطري.

بيوت العطلات تبدأ الأسعار من 7،495.00 ريال قطري.

الفنادق تبدأ الأسعار من 27،450.00 ريال قطري.

كيفية حجز تذاكر مونديال قطر 2022

يمكن للأفراد حجز تذاكر لحضور مباريات كأس العالم في دولة قطر من خلال الخطوات التالية

افتح رابط حجز التذكرة الرسمي مباشرة ““.

انقر فوق علامة تبويب طلب تذاكر كأس العالم 2022.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

تسجيل دخول جديد للأفراد عن طريق تعبئة الآتي إضافة البيانات المطلوبة عبر الموقع. أدخل وتحقق من كلمة المرور الجديدة. اختر طريقة دفع إلكترونية. اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها. انقر فوق خيار التسجيل الجديد.

تحديد عدد وفئة التذاكر.

انقر فوق ضيف عندما تريد الحصول على أكثر من تذكرة واحدة.

قم بتضمين جميع المعلومات المطلوبة.

انقر فوق خيار إضافة.

اكتب اسم الفريق الذي تدعمه.

أدخل عدد التذاكر المراد شراؤها.

اضغط للموافقة على جميع الشروط والتعليمات لبيع التذاكر.

سيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد الحجز.

تعرف على قيمة التذاكر التي تم حجزها.

تأكيد عملية الحجز عن طريق إرسال بريد إلكتروني.

رابط حجز الإقامة في قطر خلال مونديال 2022

يمكن للأفراد من داخل وخارج دولة قطر حجز الإقامة خلال مباريات كأس العالم من خلال الموقع الرسمي لوكالة حجز الأماكن مباشرة.

وفي الختام تعرفنا على حجز أماكن الإقامة في قطر خلال كأس العالم 2022 ،و كيفية حجز تذاكر مونديال قطر 2022، وأهم أسعار التي تتعلق بالإقامة للأشخاص من خارج قطر لحضور مباريات المونديال ، وقد أرفقنا الرابط الرسمي للحجز.