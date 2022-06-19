حجز الأراضي بنك الإسكان والتعمير ل3677 قطعة ب10 مدن.. الشروط ورابط التقديم

عرضت وزارة الإسكان 3677 قطعة أرض للمواطنين في 10 مدن جديدة موزعة على محافظات مختلفة.

يزودك موقع شبابيك بتفاصيل كاملة عن هذه الأراضي ليستفيد منها المواطن من وقت قراءة الإعلان حتى الحصول على قطعة الأرض.

مواقع القسائم السكنية المتميزة

طرحت وزارة الإسكان قطع أراضي للإسكان المتميز في عدد من المدن الجديدة ، ويبلغ عدد هذه الأراضي 1740 قطعة ، وهي كالتالي:

المنيا الجديدة

قنا الجديدة

سوهاج الجديدة

أسيوط الجديدة

ناصر الجديد بغرب أسيوط

صلاح جديد

الفيوم الجديدة

أخميم الجديدة

قطع أراضي سكنية متوسطة

كما طرحت وزارة الإسكان أراضى للإسكان المتوسط ​​فى عدد من المدن المصرية. عدد القسائم السكنية المتوسطة 1760 قسيمة موزعة على المدن التالية:

المنيا الجديدة

سوهاج الجديدة

قنا الجديدة

الفيوم الجديدة

أخميم الجديدة

أسيوط الجديدة

بني سويف الجديدة

أكثر قطع الأرض تميزا

كما طرحت وزارة الإسكان عددًا من الأراضي المتميزة بواقع 177 قطعة أرض في المدن التالية:

أسوان الجديدة

سوهاج الجديدة

بني سويف الجديدة

أسيوط الجديدة

المنيا الجديدة

مواعيد التقديم للأراضي السكنية

وسيتم تسليم أراضي وزارة الإسكان يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 ، وينتهي الحجز في 16 أغسطس من نفس العام.

شروط التقديم على الأراضي السكنية

هناك عدة شروط وضعتها وزارة الإسكان للحصول على الأرض ، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس معنويًا وأن يكون مصريًا

يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا وقت تقديم الطلب

لا يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الصغيرة لمقدم الطلب التقدم بطلب للحصول على أراض أخرى ، سواء كانت الزوجة أو الأطفال

ألا يكون مقدم الطلب أو زوجته حاصلا على أرض من المسكن

يكون امتلاك قطعة أرض داخل المحافظة التي تقيم فيها

كيفية الحصول على أرض بنك الإسكان

سيكون حيازة الأرض في هذا الوقت مع أولوية الحجز من خلال بنك الإسكان والتعمير الذي قدم رابطًا للتقدم للدخول إليها. سترى أيقونة كتيب الشروط والأيقونة

آخرون أرغب في التقديم ، اقرأ الشروط والتطبيق وأدخل بياناتك ، اضغط هنا والاشتراك.