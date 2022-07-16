حجز تذاكر موسم الجيمرز 2022 عبر موقع تكت مكس، يعتبر موقع تكت ميكس هو الموقع الاول الخاص في المملكة العربية السعودية الذي يقوم بتوفير كافة المعلومات الخاصة بفعاليات موسم الرياض والذي يمكن من خلاله حجز التذاكر الخاصة بموسم الجيمرز، وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن موقع تكت مكس وايضا نوضح كيفية حجز تذاكر موسم الجيمرز 2022 عبر موقع تكت مكس، تابعونا.

تكت ميكس

يعتبر موقع تكت مكس هو من اول المراجع التي تقوم بعرض الفعاليات التي تدور في المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن الدليل الكامل لعرض الأنشطة والفعاليات الخاصة بموسم الرياض، ويقوم هذا الموقع بتوفير إمكانية حجز التذاكر الخاصة بالحفلات والعروض من جميع دول العالم، وايضا يقوم بتوفير كوبونات خصم على جميع أسعار التذاكر من فترة الى فترة أخرى.

خطوات التسجيل في تكت ميكس ticketmx

يتم التسجيل في منصة تكت ميكس ticketmx من خلال اتباع الخطوات الآتية: