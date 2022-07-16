حجز تذاكر موسم الجيمرز 2022 عبر موقع تكت مكس، يعتبر موقع تكت ميكس هو الموقع الاول الخاص في المملكة العربية السعودية الذي يقوم بتوفير كافة المعلومات الخاصة بفعاليات موسم الرياض والذي يمكن من خلاله حجز التذاكر الخاصة بموسم الجيمرز، وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن موقع تكت مكس وايضا نوضح كيفية حجز تذاكر موسم الجيمرز 2022 عبر موقع تكت مكس، تابعونا.
تكت ميكس
يعتبر موقع تكت مكس هو من اول المراجع التي تقوم بعرض الفعاليات التي تدور في المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن الدليل الكامل لعرض الأنشطة والفعاليات الخاصة بموسم الرياض، ويقوم هذا الموقع بتوفير إمكانية حجز التذاكر الخاصة بالحفلات والعروض من جميع دول العالم، وايضا يقوم بتوفير كوبونات خصم على جميع أسعار التذاكر من فترة الى فترة أخرى.
خطوات التسجيل في تكت ميكس ticketmx
يتم التسجيل في منصة تكت ميكس ticketmx من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يتم الدخول الى منصة تكت ميكس “من هنا“.
- ثم قم بالضغط على خيار “حساب جديد” من الشريط العلوي.
- قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بالتأكيد على أنهما صحيحان.
- قم بكتابة الاسم بالكامل، ورقم الجوال، وتحديد الجنس.
- قم بتحديد تاريخ الميلاد من التقويم الموضح.
- قم باختيار الجنسية، والمدينة، ثم الضغط على خيار “قرأت وأوافق على الشروط والأحكام”.
- قم بالنقر على “تسجيل مستخدم بتكت مكس”.
كيفية حجز تذاكر موسم الرياض عبر موقع تكت ميكس
يتم حجز التذاكر من خلال موقع تكت ميكس الخاصة بموسم الرياض، من خلال هذه المنصة عن طريق الخطوات الاتية:
- يتم زيارة منصة تكت مكس “من هنا“.
- قم بالدخول على خيار “الفعاليات” من القائمة العلوية.
- ثم تصفح الفعاليات المتاحة للحجز واختار الفعالية المراد حجز تذاكرها.
- قم بقراءة قائمة الشروط والأحكام الخاصة بحضور الفعالية.
- ثم قم بتحديد فئة التذاكر المناسبة، ومكان المقعد.
- قم باختيار عدد التذاكر.
- قم الضغط على “اشتر الآن”.
- قم بإدخال كود الخصم إن وجد.
- ثم قم بتحديد طريقة الدفع المناسبة
- في النهاية قم بكتابة بيانات بطاقة الدفع وإتمام عملية الشراء بنجاح.