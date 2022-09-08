طريقة حجز تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا وتوكلنا واشتراطات الحجز ،تعبر أحد الخدمات المهمة والناجحة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة لبلاد السعودية وذلك بهدف تسهيل إجراءات حجز التصريح لمناسك العمرة ،بالإضافة الى التعاون مع وزارة الصحة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الاصابة بفيروس كورونا وتقديم عدد من الخدمات لتقليل الازدحام والتجمعات.

كيفية حجز تصريح العمرة من تطبيق العمرة

كَمْا ذكرنا سابقًا، من السهل الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية:

يجب على الفرد أن يذهب لتسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا.

من خلال علامة الخدمات الموجودة أسفل التطبيق.

اختر من بين خيارات خدمة الحج والعمرة.

ثم انقر فوق إصدار إذن.

حدد كلمة “أداء العمرة”، ثم انقر فوق الزر “متابعة”.

يجب عليك تحديد عدد الأشخاص الذين تريد تفويضهم.

ثم اضغط على كلمة متابعة.

ثم حدد مكان الإقامة

تقبل الالتزام بعد قراءته بعناية.

انقر لإصدار التصريح.

كيفِيْة التسجيل في تطبيق Umrahna بعد التثبيت

يجب على الفرد تثبيت أول تطبيق اعتمدناه للبدء فِيْ إكَمْال عملية التسجيل بنجاح.

ثم افتح التطبيق من الهاتف.

انتقل إلى أيقونة أداء العمرة فِيْ قائمة الخدمات المثبتة فِيْ وجهة التطبيق.

حدد الأشخاص المراد إضافتهم إلى تجمع التصاريح.

انقر فوق متابعة.

حدد الوقت والتاريخ المناسبين.

أضف نقطة التجمع.

انقر فوق متابعة.

اضغط على كلمة “شراء خدمات النقل المطلوبة” لإصدار التصريح.

متطلبات حجز تصريح العمرة

وضعت وزارة الحج والعمرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سلسلة من المتطلبات للحصول على تصريح، وهِيْ كالتالي:

يجب على من يقوم بأداء العمرة سواء داخل المملكة أو خارجها الالتزام بتعليمات وتعليمات وزارة الصحة السَعُودِيْة.

يجب اتباع اجراءات وزارة الصحة بخصوص فِيْروس كورونا.

يجب التحقق من الحالة الصحية لمقدم الطلب.

يجب أن يكون المتقدم قد تلقى جرعتين من اللقاحات.

قم بإعداد إثبات استلام التطعيمات من وزارة الصحة السَعُودِيْة.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا.

طريقة حجز تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا وتوكلنا واشتراطات الحجز كذلك وفرت الوزارة الخدمة لحصول المواطنين على كافة التطورات والمواعيد الخاصة بمناسك الحج والعمرة بالإضافة الى المواصلات التي تنقل الحجاج وإرفاق المستندات المطلوبة عبر الخدمة.