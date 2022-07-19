حجز دخول برج المملكة اوقات العمل وأهم الأنشطة

يحتفظ بمدخل برج المملكة، ويتميز برج المملكة بالمناظر المميزة التي تهِيْمن عليه ويعتبر من أفضل المعالم السياحية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والذي يقع فِيْ العاصمة الرياض. ومدن الملاهِيْ للأطفال، لذا فإن زيارة برج المملكة هِيْ نزهة خاصة لكثير من المواطنين.

كتاب مدخل برج المملكة

يمكن حجز تذاكر دخول برج المملكة بالذهاب إلى البرج نفسه وشراء التذاكر أو بحجزها لليوم المحدد، حيث لا يمكن حجز التذاكر عبر الهاتف. وتجدر الإشارة إلى أن البرج يحتوي على أكثر من 116 مل تجاري. يتميز برج المملكة بالجسر الذي يعطي إطلالة رائعة. ويتكون البرج من 99 طابقًا يحتوي كل طابق على متاجر ومطاعم متميزة. يمكنك قضاء يوم كامل داخل البرج دون الشعور بالملل لأن تذكرة الدخول لا تقتصر على مكان معين. وقت الخروج، ولكن يمكنك قضاء ما شاء المواطن.

خصائص برج المملكة

يتمتع برج المملكة بالعديد من الخدمات التي يتمتع بها المواطنون ومنها ما يلي

يوجد جسر أعلى البرج يبلغ ارتفاعه 65 مترًا، يتمتع بإطلالة رائعة، يمكنك التقاط العديد من الصور والاستمتاع بالجو الرائع.

البرج به موقف سيارات خاص بسعة 3200 سيارة.

يوجد 13 طابقًا داخل طوابق البرج L99، وهِيْ مخصصة لرجال الأعمال.

يوجد 10 طوابق من الفنادق المتميزة التي تقدم خدمات ممتازة ويوجد خمسة طوابق من الشقق.

يتميز بوجود مطاعم فاخرة على أعلى مستوى تقدم أطباقًا من جميع أنحاء العالم بأسعار خاصة.

أسعار تذاكر برج المملكة

سعر تذكرة دخول برج المملكة بالرياض مناسب لكثير من المواطنين، حيث أنها تشمل العديد من الخدمات، حيث أن الاستمتاع بجسر المشاة وأخذ الهدايا التذكارية عليه بين قيمة التذكرة التي تبلغ 60 ريال سعودي للكبار. . و 20 ريالاً سعودياً للأطفال الدخول مجاني، وتجدر الإشارة إلى أن ساعات عمل برج المملكة من التاسعة والنصف صباحاً إلى الحادية عشرة ليلاً كل يوم من أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، وتبدأ المواعيد من الساعة الرابعة عصراً. ويمكنك الاستمتاع بجميع طوابق البرج ولكن جولة الجسر لا تتجاوز نصف ساعة.