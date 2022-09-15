حجز شقق الإسكان الاجتماعي فِيْ مصر ..التفاصيل والشروط والأسعار

أعلنت وزارة الإسكان فِيْ مصر، تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي، ورَابِطْ للاستعلام عَنّْ الوحدات المعروضة وأسعارها.

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عَنّْ بدء حجز شقق إسكان اجتماعي وتوافر اختصاصاتها فِيْ مكاتب البريد بالمحافظات المختلفة التي يشملها الطرح.

وذلك من الأحد 25 سبتمبر حتى السبت 1 أكتوبر لذوي الاحتياجات الخاصة، بينما يبدأ لجميع المواطنين فِيْ 2 أكتوبر حتى 27 أكتوبر 2022.

يمكن للمواطنين شراء المواصفات فِيْ المَوعِد المعلن من مكاتب البريد المدرجة فِيْ 25 محافظة من محافظات الطرح، بالإضافة إلَّى دفع سلف الحجز والمصاريف الإدارية.

أتاحت وزارة الإسكان فِيْ مصر الاستعلام عَنّْ شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الرَابِطْ التالي ().

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وتتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي المزمع طرحها خلال الشهر الجاري بين 194 ألف و 310 ألف جنيه، بمقدم حجز يتراوح بين 15 و 22 ألف جنيه، يدفعها الراغبون بالحجز فِيْ مكاتب البريد، و فترة التقسيط فِيْ مبادرة التمويل العقاري تصل إلَّى 30 سنة بعائد 3٪. فقط .

المستندات المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي

استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (مرفق بالبروشور) بخط واضح.

إيصال شراء الكتيب وإيصال دفع مقدم الحجز والمصروفات الإدارية.

نسخة سارية المفعول من بطاقة الهُوية الوطنية لمقدم الطلب وزوجته.

شهادة تثبت الدخل الصافِيْ السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة مختومة وموقعة ومؤرخة من قبل صاحب العمل فِيْ تاريخ الإعلان.

أي مستندات تتعلق بمصادر دخل إضافِيْة توضح الدخل الصافِيْ السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.

شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن كافة البيانات الأساسية لصافِيْ الدخل الشهري / السنوي لموظفِيْ الجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

لا تقل مدة الخدمة فِيْ الجهة عَنّْ 6 أشهر للعاملين فِيْ الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

بالنسبة للعاملين فِيْ القطاع الخاص، يجب تقديم شهادة معتمدة من صاحب العمل تتضمن صافِيْ الدخل برقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لصاحب العمل.

المهن والعمل الحر والأنشطة التجارية والحرفِيْة

شهادة من محاسب عام معتمد توضح صافِيْ الدخل الشهري توضح مهنة مقدم الطلب.

نسخة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية للمهنيين والأنشطة التجارية والحرفِيْة.

شهادة التأمين الاجتماعي (إن وجدت) توضح المهنة وأجر التأمين، أو صورة من بطاقة النقابة أو الاشتراك النقابي.

أن لا تقل مدة مزاولة العمل عَنّْ 12 شهرًا.

الأرامل والمطلقات والمتقاعدون

طابعة معتمدة بمعلومات المعاش من التأمينات للأرامل والمتقاعدين.

نسخة من وثيقة النفقة التي تحصل عليها المطلقة.

نسخة من الشهادات الرسمية التي تؤكد الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة الحالي (كهرباء أو غاز أو ماء).

ذوي الاحتياجات الخاصة