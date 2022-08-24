حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت أون لاين، ستسمح وزارة التأمينات الاجتماعية الكويتية المواطنين والمقيمين في الكويت خلال الفترة الحالية بعد حجز موعد مسبق عبر بوابتها الإلكترونية على شبكة الانترنت، وذلك مع ضرورة اتباع بكافة الشروط السلامة والوقائية التي تضمن عدم الإصابة بجائحة كورونا المستجد في دولة الكويت.

احجز موعدًا للضمان الاجتماعي بالكويت عبر الإنترنت

ظهر أول قانون متكامل في مجال التأمينات الاجتماعية في دولة الكويت عام 1976، وبموجب هذا القانون ظهر التأمين الاجتماعي، حيث يقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعه على الإنترنت، ومن بين تلك الخدمات حجز موعد للتأمين الاجتماعي الكويت عبر الإنترنت للحد من انتشار الفيروس. الهالة.

يستقبل التأمين الاجتماعي في الكويت المواطنين خلال تلك الفترة، ولكن بعد حجز موعد مسبقًا عبر موقعه الإلكتروني، يمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة كيفية حجز موعد للتأمين الاجتماعي

تسجيل الدخول إلى .

ثم اضغط على أيقونة حجز موعد.

بعد ذلك اضغط على الخدمة التي تريدها ثم اضغط على الفرع القريب منك أو الذي ترغب في زيارته.

بعد ذلك اضغط على كلمة “احجز الآن” واختر التاريخ الذي يناسبك.

ثم أدخل البيانات المطلوبة.

اقبل الإقرار.

في أسفل الصفحة تجد كلمة (كتاب) اضغط عليها.

وبالتالي، ستتمكن من حجز موعد مع الضمان الاجتماعي.

البوابة الإلكترونية للأفراد

قدمت مؤسسة التأمين الاجتماعي خدمة حجز المواعيد عبر الإنترنت، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية للأفراد، والتي تمكنك من الاستفسار عن الأمور التالية

البيانات المتعلقة بفترات الاشتراك.

إقرارات الحقوق المتعلقة بالتأمينات مثل المعاش الذي يتقاضاه الفرد بعد التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.

المعلومات المتعلقة بالراتب الشهري أو شريحة الاشتراك.

معلومات حول حجب السجلات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك معرفة البيانات الخاصة بسجلات الاستبدال من خلال البوابة الإلكترونية للأفراد.

من الأمور التي يمكنك الاستفسار عنها عبر الإنترنت المبالغ المدفوعة من قبل المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الفصل الخامس.

كما يمكنك الاستفسار عن المبالغ الخاصة بالتعويض عن المتقاعدين.

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية

يقدم التأمين الاجتماعي في الكويت مجموعة من الخدمات من خلال موقعه الإلكتروني، منها ما يلي

حجز موعد مقدما.

ومن الخدمات التي يقدمها الحصول على شهادة من خلال التأمين الاجتماعي.

استفسر عن خطوات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

وكذلك خدمة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية من خلال الرقم المدني.

خدمة البوابة التي يتم توفيرها لأصحاب الأعمال.

بالإضافة إلى خدمة البوابة الإلكترونية التي تقدمها للأفراد.

كيف تحصل على شهادة من التأمينات الاجتماعية

تقدم المؤسسة الكويتية للتأمينات الاجتماعية خدمة الحصول على الشهادة إلكترونيًا، من خلال تطبيق ذخر، وذلك للتسهيل على المواطنين وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم. كما اهتمت المؤسسة باستخدام الاستراتيجيات الحديثة المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال دراسة الوضع المستقبلي والراهن وتحديد متطلبات المواطن وبالتالي تحديد الأهداف العامة ومن ثم تحديد المعوقات والمعوقات والعمل على حلها.

توفر وزارة التأمينات الكويتية، خدماتها التي تكون في الحجز أون لاين عبر met a egov kw والذي يستطيع عن طريقها من تحديد التاريخ والوقت للإعلان ونوع المعاملة المراد التعامل بها للجمهور من المواطنين والمقيمين.