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حجز موعد السفارة اليمنية وطريقة طباعة موعد الحجز عبر موقع yemenembassy-sa.org

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

احجز موعدًا للسفارة اليمنية ، الآن العالم كله يتحدث لغة التكنولوجيا ، فأنت وأنت جالس في مكانك من أي مكان في العالم ، يمكنك إتمام جميع معاملاتك وأيضًا حجز موعد في سفارة دولة اليمن مع الوضع العملي الذي نعيشه ، أصبح هذا هو أفضل طريقة ويمكنك فعل الأمر باتباعك هذه خطوات بسيطة سنشرحها بالتفصيل في مقال اليوم.

حجز موعد في السفارة اليمنية

  • يمكنك إجراء الحجز من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي للحجز الإلكتروني للمواعيد المتعلقة بمعاملات السفارة اليمنية.
  • بعد ذلك ستظهر لك نافذة تطلب منك إدخال رقم هاتفك المحمول ، وبعد إدخاله يجب التأكد من صحته لإكمال باقي الخطوات بسلاسة.
  • ثم ستظهر نافذة بها قائمة بالخدمات المتاحة ، اختر الخدمة التي تريد أدائها.
  • بعد ذلك ، أدخل تاريخ الموعد وكم يجب ملء النموذج الذي يطلب منك كتابة جميع بياناتك الشخصية وتأكد من أنك لم ترتكب أي خطأ في إحداها.
  • في النهاية ، كل ما عليك فعله هو اختيار تأكيد الموعد ، ويمكنك طباعة ذلك الموعد بعد الانتهاء من عملية التأكيد.

اطبع موعد السفارة اليمنية

  • بعد أن تحجز موعدك ، يمكنك أن تنسى ذلك من خلال الانشغالات اليومية والأعمال الروتينية. ننصحك بطباعته فلن يكلفك أي وقت أو مجهود.
  • أولاً ، عليك الانتقال إلى صفحة منصة الخدمات المؤتمتة ، والتي يمكنك من خلالها طباعة موعد.
  • بعد ذلك ستظهر صفحة تطلب منك إدخال الرقم الذي حصلت عليه لموعدك وبعد إدخاله.
  • ثم أدخل رقم هاتفك المحمول الذي أدخلته أثناء الحجز ويجب أن يكون الرقمان متطابقين.
  • ثم عليك إدخال كلمة مرور التحقق وهنا عليك الانتظار لبعض الوقت. حتى يتم التحقق من جميع البيانات والمعلومات الخاصة بك.
  • بعد انقضاء تلك الفترة ، سيمنحك الموقع إذنًا لطباعة موعدك.
  • كل ما عليك فعله هو إدخال أمر الطباعة وسيتم إصدار ورقة لك مع موعدك.

وفي ختام هذا المقال ننصح بالاستفادة من المزايا والتطورات التي تحدث يوما بعد يوم. كما رأيت ، يمكن لأي شخص حجز موعد مع السفارة اليمنية بسهولة ودون التورط في أي جهد.

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