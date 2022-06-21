حجز موعد السفارة اليمنية وطريقة طباعة موعد الحجز عبر موقع yemenembassy-sa.org

احجز موعدًا للسفارة اليمنية ، الآن العالم كله يتحدث لغة التكنولوجيا ، فأنت وأنت جالس في مكانك من أي مكان في العالم ، يمكنك إتمام جميع معاملاتك وأيضًا حجز موعد في سفارة دولة اليمن مع الوضع العملي الذي نعيشه ، أصبح هذا هو أفضل طريقة ويمكنك فعل الأمر باتباعك هذه خطوات بسيطة سنشرحها بالتفصيل في مقال اليوم.

حجز موعد في السفارة اليمنية

يمكنك إجراء الحجز من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي للحجز الإلكتروني للمواعيد المتعلقة بمعاملات السفارة اليمنية.

بعد ذلك ستظهر لك نافذة تطلب منك إدخال رقم هاتفك المحمول ، وبعد إدخاله يجب التأكد من صحته لإكمال باقي الخطوات بسلاسة.

ثم ستظهر نافذة بها قائمة بالخدمات المتاحة ، اختر الخدمة التي تريد أدائها.

بعد ذلك ، أدخل تاريخ الموعد وكم يجب ملء النموذج الذي يطلب منك كتابة جميع بياناتك الشخصية وتأكد من أنك لم ترتكب أي خطأ في إحداها.

في النهاية ، كل ما عليك فعله هو اختيار تأكيد الموعد ، ويمكنك طباعة ذلك الموعد بعد الانتهاء من عملية التأكيد.

اطبع موعد السفارة اليمنية

بعد أن تحجز موعدك ، يمكنك أن تنسى ذلك من خلال الانشغالات اليومية والأعمال الروتينية. ننصحك بطباعته فلن يكلفك أي وقت أو مجهود.

أولاً ، عليك الانتقال إلى صفحة منصة الخدمات المؤتمتة ، والتي يمكنك من خلالها طباعة موعد.

بعد ذلك ستظهر صفحة تطلب منك إدخال الرقم الذي حصلت عليه لموعدك وبعد إدخاله.

ثم أدخل رقم هاتفك المحمول الذي أدخلته أثناء الحجز ويجب أن يكون الرقمان متطابقين.

ثم عليك إدخال كلمة مرور التحقق وهنا عليك الانتظار لبعض الوقت. حتى يتم التحقق من جميع البيانات والمعلومات الخاصة بك.

بعد انقضاء تلك الفترة ، سيمنحك الموقع إذنًا لطباعة موعدك.

كل ما عليك فعله هو إدخال أمر الطباعة وسيتم إصدار ورقة لك مع موعدك.

وفي ختام هذا المقال ننصح بالاستفادة من المزايا والتطورات التي تحدث يوما بعد يوم. كما رأيت ، يمكن لأي شخص حجز موعد مع السفارة اليمنية بسهولة ودون التورط في أي جهد.