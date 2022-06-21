حجز موعد السفارة اليمنية وطريقة طباعة موعد الحجز عبر موقع yemenembassy-sa.org

احجز موعدًا للسفارة اليمنية ، الآن العالم كله يتحدث لغة التكنولوجيا ، فأنت وأنت جالس في مكانك من أي مكان في العالم ، يمكنك إتمام جميع معاملاتك وأيضًا حجز موعد في سفارة دولة اليمن مع الوضع العملي الذي نعيشه ، أصبح هذا هو أفضل طريقة ويمكنك فعل الأمر باتباعك هذه خطوات بسيطة سنشرحها بالتفصيل في مقال اليوم.
حجز موعد في السفارة اليمنية
- يمكنك إجراء الحجز من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي للحجز الإلكتروني للمواعيد المتعلقة بمعاملات السفارة اليمنية.
- بعد ذلك ستظهر لك نافذة تطلب منك إدخال رقم هاتفك المحمول ، وبعد إدخاله يجب التأكد من صحته لإكمال باقي الخطوات بسلاسة.
- ثم ستظهر نافذة بها قائمة بالخدمات المتاحة ، اختر الخدمة التي تريد أدائها.
- بعد ذلك ، أدخل تاريخ الموعد وكم يجب ملء النموذج الذي يطلب منك كتابة جميع بياناتك الشخصية وتأكد من أنك لم ترتكب أي خطأ في إحداها.
- في النهاية ، كل ما عليك فعله هو اختيار تأكيد الموعد ، ويمكنك طباعة ذلك الموعد بعد الانتهاء من عملية التأكيد.
اطبع موعد السفارة اليمنية
- بعد أن تحجز موعدك ، يمكنك أن تنسى ذلك من خلال الانشغالات اليومية والأعمال الروتينية. ننصحك بطباعته فلن يكلفك أي وقت أو مجهود.
- أولاً ، عليك الانتقال إلى صفحة منصة الخدمات المؤتمتة ، والتي يمكنك من خلالها طباعة موعد.
- بعد ذلك ستظهر صفحة تطلب منك إدخال الرقم الذي حصلت عليه لموعدك وبعد إدخاله.
- ثم أدخل رقم هاتفك المحمول الذي أدخلته أثناء الحجز ويجب أن يكون الرقمان متطابقين.
- ثم عليك إدخال كلمة مرور التحقق وهنا عليك الانتظار لبعض الوقت. حتى يتم التحقق من جميع البيانات والمعلومات الخاصة بك.
- بعد انقضاء تلك الفترة ، سيمنحك الموقع إذنًا لطباعة موعدك.
- كل ما عليك فعله هو إدخال أمر الطباعة وسيتم إصدار ورقة لك مع موعدك.
وفي ختام هذا المقال ننصح بالاستفادة من المزايا والتطورات التي تحدث يوما بعد يوم. كما رأيت ، يمكن لأي شخص حجز موعد مع السفارة اليمنية بسهولة ودون التورط في أي جهد.
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