حجز موعد تعليم القيادة بمنصة أبشر absher

حجز موعد لتعليم القيادة ، حيث يعتبر هذا الاستعلام من الاستفسارات اليومية لعدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث الأفراد عن الطريقة الإلكترونية التي يتم من خلالها تسجيل الطلب لحجز موعد لعرض القيادة التعليم وتعليم القيادة من جميع جوانبه ، وعملت منصة أبشر الإلكترونية على توفير خدمة حجز مواعيد القيادة لجميع المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية. أوضحت الإدارة العامة للمرور أن حجز مواعيد القيادة يتم إلكترونيًا دون الذهاب إلى أماكن العمل المرورية ، على أن يتم استقبال المتقدمين لمدارس القيادة عن طريق حجز موعد لدرس القيادة.

حجز موعد لدروس القيادة

كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة عن أهم الخطوات التي يتم من خلالها حجز موعد لتعليم القيادة. خطوات الحجز كالتالي:

يجب أن تدخل إلكترونيًا على رابط أداء الخدمة التالي: منصة أبشر.

تسجيل الدخول بحساب فردي.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في المساحة ذات الصلة.

الضغط على علامة التبويب (الخدمات الإلكترونية).

اختر الخدمات (المواعيد).

انقر فوق علامة التبويب (Traffic).

انقر فوق علامة التبويب للذهاب إلى المواعيد الإلكترونية.

ثم حدد اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.

تحديد الوقت المناسب من بين المواعيد المتاحة على المنصة.

حدد تاريخ الذهاب إلى حركة المرور.

ثم انقر فوق علامة التبويب (تأكيد الحجز).

الحضور في التاريخ المسجل مع جميع مستنداته الشخصية مثل بطاقة الهوية الوطنية.

قم بتسجيل مستخدم جديد على منصة أبشر

يمكن لجميع الوافدين والمواطنين في المملكة العربية السعودية تسجيل حساب جديد على منصة أبشر إلكترونيًا ، بشرط أن يتم التسجيل باتباع الخطوات التالية: