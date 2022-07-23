حجز موعد في المستشفى العسكري بأسهل الطرق من منزلك إلكترونيًا، يعتبر مستشفى العسكري في المملكة العربية السعودية من اكثر المستشفيات المشهورة والمميزة في البلاد وهو يقدم الخدمات الكثير جدا للمواطنين الذين يسكنون منطقة الجنوب خاصة وهي من المناطق الجبلية التي من الصعب سلوك شوارعها فالكثير من المواطنين الذي يريدون الحجز وهم في منازلهم بسبب صعوبة الجبال والطرق في منطقة الجنوب.

كيفية حجز موعد في المستشفى العسكري بالجنوب

يمكنك بسهولة حجز موعد في المستشفى العسكري إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

ادخل على موقع المستشفى العسكري عبر هذا الرابط

انقر على أيقونة خدمات المرضى.

ستظهر صفحة تحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمرضى.

انتقل إلى الدائرة في المنتصف وانقر على الخدمات الإلكترونية للمرضى.

ستظهر صفحة تحتوي على معلومات حول تخصصات المستشفى المختلفة، ويمكنك حجز التخصص الذي تريده.

كيفية حجز موعد في المستشفى العسكري بالرياض

يقدم المستشفى العسكري بالرياض خدمة حجز المواعيد للمرضى والزوار. يمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية

التوجه الى موقع المستشفى العسكري بالرياض.

اختر أيقونة المريض.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك وقم بتسجيل الدخول.

اختر حجز المواعيد للمرضى.

اختر من بين مواعيد الحجز ومعلومات الحجز والموعد الذي يناسبك.

كيفية حجز موعد في المستشفى العسكري بجدة

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة حجز موعد في مستشفى الملك فهد العسكري بجدة على النحو التالي

ادخل على موقع مستشفى الملك فهد من خلال هذا الرابط

الضغط على الخدمات الإلكترونية في الموقع.

انقر فوق خدمات المرضى.

انقر فوق حجز المواعيد من قائمة الخيارات.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المريض، وفي حالة عدم وجود حساب يمكنك إنشاء حساب على الموقع.

الموافقة على التعهد بحجز الموعد لشخص واحد فقط ورفيقه، والالتزام بالموعد الذي تم تحديده.

اختر التاريخ المناسب للزيارة وأدخل الرقم الطبي للمريض.

أدخل رقم السجل المدني واضغط على متابعة.

ستظهر صفحة بتفاصيل الموعد الذي تم حجزه.

كيفية التسجيل في بوابة المريض الإلكترونية للمستشفى العسكري

الدخول إلى الموقع الرسمي لمستشفى الرياض العسكري من خلال هذا الرابط

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر بوابة المريض من قائمة الخدمات الإلكترونية المدرجة أمامك.

اختر إنشاء مستخدم جديد.

املأ جميع الحقول بالبيانات المطلوبة.

اعمل على اختيار كلمة المرور الخاصة بك.

ستتمكن من الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول تلقائيًا.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

أدخل كلمة المرور التي اخترتها مسبقًا للوصول إلى الصفحة.

بعد الانتهاء، سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتفك مع رمز التحقق.

تم إدخال رمز التحقق.

بعد ذلك يمكنك الوصول إلى ملفك من خلال البوابة الإلكترونية للمرضى بالمستشفى العسكري والاطلاع على جميع الخدمات.

مواعيد عمل مكتب بريد مستشفى الملك فهد العسكري

يقدم مستشفى الملك فهد العسكري الكثير من الخدمات في مختلف التخصصات، ومواعيد العيادة بالمستشفى كالتالي

ساعات عمل عيادة الأسنان من الساعة 730 صباحًا إلى الساعة 1100 مساءً من الأحد إلى الخميس.

ساعات عمل العيادات من الساعة 800 صباحاً حتى الساعة 1630 مساءً من الأحد إلى الخميس.

عيادة طب الأسرة 800 صباحًا حتى 1200 منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، والجمعة من 1630 مساءً إلى 1200 منتصف الليل.

معلومات عن المستشفى العسكري

تأسس المستشفى العسكري عام 1964 ويعتبر من أقدم المستشفيات العسكرية التي تم إنشاؤها في المملكة.

يقدم المستشفى مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والصحية لأفراد ورجال القوات المسلحة التابعين لها وأهاليهم وأقاربهم.

تم تزويد المستشفى بالعديد من الأدوات والأجهزة الصحية المهمة التي جعلته يندرج في إطار التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى في المملكة.

اهداف مستشفى القوات المسلحة

يسعى مستشفى القوات المسلحة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة وهي

تقديم كافة وسائل الخدمات الصحية للمواطنين السعوديين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

يضم أفضل الكوادر الطبية وأكثرها خبرة لضمان أفضل طرق الكشف والعلاج والتشخيص.

توفير أهم وأفضل الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لكشف وإجراء التحاليل والأشعة بأنواعها.

عيادات المستشفى العسكري

تضم عيادات المستشفى العسكري العديد من التخصصات، منها الطب الباطني والجراحة وطب الأطفال والسكري والقلب والكلى وجراحة العظام والعين والأنف والأذن.

يوجد في مستشفى مدينة الملك فيصل العسكرية عيادات لأمراض النساء والحمل والولادة وعيادات الأسنان.

كيفية حجز موعد في المستشفى العسكري مع عيادات الأسنان

دخول موقع المستشفى العسكري في الجنوب.

بعد دخول صفحة المستشفى اضغط على أيقونة خدمات المريض.

من خدمات المرضى، انقر فوق خدمات المريض الإلكترونية التي ستجدها في الدائرة الوسطى.

اضغط على حجز المواعيد للمرضى في عيادات الأسنان وستظهر صفحة الحجز.

اضغط على حجز موعد لعيادات الأسنان.

يتم قبول التعهد بالحضور في الوقت المحدد.

يتم إدخال رتبة المضيف.

النقر فوق موافق.

انقر فوق متابعة.

اختر تاريخ الموعد.

أدخل الرقم الطبي ورقم السجل المدني.

اضغط للمتابعة.

ستتلقى رسالة تؤكد نجاح الحجز.

يجب على المسجل حضور موعده في عيادات الأسنان حسب العيادة المختارة، وفي حال عدم تمكنه من الحضور يلغى الحجز ويمنع التسجيل لمدة 14 يوم.

مواعيد عيادة الأسنان بالمستشفى العسكري

يتم الحجز في عيادات الأسنان بالمستشفى من السبت إلى الأربعاء، وتبدأ الحجوزات في اليوم السابق للموعد من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

يعمل قسم الطوارئ بشكل يومي على مدار 24 ساعة.

يرجى ملاحظة أن المستشفى تطبق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

لذلك يجب على المرضى الالتزام بذلك، وأخذ جميع أدواتهم الشخصية والحفاظ على المسافات والمسافات لتجنب الإصابة.

كيفية حجز موعد في المستشفى العسكري في عيادات الأسرة والمجتمع

دخول موقع المستشفى العسكري في الجنوب.

يتم اختيار خدمات المرضى، ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على حجز المواعيد للمرضى في عيادات الأسرة والمجتمع.

بعد ذلك ستظهر صفحة الحجز حيث يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل الرقم الطبي والسجل المدني ورقم الهاتف المحمول.

انقر فوق تأكيد البيانات.

يمكنك الحجز في عيادات الأسرة والمجتمع في المستشفى عن طريق إدخال هذا الرابط

خدمات المرضى في المستشفى العسكري

شؤون المرضى.

عيادات وحجز موعد في المستشفى العسكري.

التقارير الطبية والترجمة.

مدخل ومخرج.

خدمات اجتماعية.

اللجنة الطبية العسكرية.

التنسيق الطبي.

معلومات صحية.

أوامر التسجيل والعلاج.

مميزات الخدمات الصحية في المستشفى العسكري

تتميز الخدمات الصحية في المستشفى العسكري بالعديد من المزايا منها

تسهل وحدات الرعاية الصحية المختلفة في المستشفى وصول المريض إلى الخدمات المتاحة والاستفادة منها إلى أقصى حد.

إصدار ونشر التقارير الطبية بدقة كبيرة وتحت إشراف طبي كامل.

تسهيل مهمة تسجيل المرضى وتلقي العلاج المناسب.

الإشراف المباشر على قسم الطوارئ وتخصيص أفضل الفرق الطبية لمساعدة الحالات الحرجة فور وصولها إلى المستشفى.

متابعة نقل المرضى من والى جهة طبية.

الإشراف على حجز موعد بالمستشفى العسكري بالعيادات الخارجية وتسهيل إجراءات الدخول والخروج مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

الخدمة الاجتماعية في المستشفى العسكري

يعتبر هذا القسم من الأقسام في المستشفى العسكري حيث يعمل على الاهتمام بالمريض ويشرف على كافة شؤونه.

يلعب الأخصائيون الاجتماعيون في هذا القسم دورًا رئيسيًا في مساعدة المريض على تقرير مصيره.

تتواصل الخدمة الاجتماعية بشكل مباشر مع أسرة المريض وتحاول دراسة وضعه المعيشي والمجتمعي لتحديد الركائز الأساسية التي يحتاجها لنجاح خطته العلاجية.

أسماء المستشفيات العسكرية

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة.

مستشفى قوى الأمن بالرياض، مكة المكرمة.

مستشفى الهدى العسكري.

مستشفى خميس مشيط العسكري.

مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

منطقة الجنوب تعتبر من المناطق المهمة في المملكة العربية السعودية ومن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مستشفى العسكري الذي يتميز بالخدمات الكبيرة التي يقدمها للمواطنين والمقيمين داخل المملكة كان عنوان مقالنا هو حجز موعد في المستشفى العسكري بأسهل الطرق من منزلك إلكترونيًا.